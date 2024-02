RICCHI E POVERI, FINALE SANREMO 2024/ “Ma non tutta la vita” spopola e Fiorello confessa di tifare per loro

Ricchi e Poveri, finale Sanremo 2024: Fiorello tifa per loro

Teneramente appassiti, nel senso più positivo del termine, i Ricchi e Poveri padroneggiano il palco dell’Ariston durante la finale di Sanremo 2024, con un’ultima esibizione sulle note di Ma non tutta la vita. Angela Brambati e Angelo Sotgiu ce la mettono tutta, con un’entusiasmo invidiabile che vale un tributo degno della loro carriera. Applausi all’Ariston per la mitica coppia, che si prende pure i complimenti di Amadeus. “Avete fatto ballare tutte le sere l’Ariston”, il commento del conduttore. Fiorello invece, prima di congedarli, confessa di tifare per loro. Come si piazzeranno nella classifica finale di Sanremo 2024?

"MA NON TUTTA LA VITA" TESTO COMPLETO CANZONE RICCHI E POVERI SANREMO 2024/ Un carpe diem in chiave pop

Ricchi e Poveri divertono a Sanremo 2024 con “Ma non tutta la vita”

I Ricchi e Poveri hanno sicuramente stupito con la loro “Ma non tutta la vita” al Festival di Sanremo 2024. Un brano energico che sta spopolando nelle radio e insieme a loro in tantissimi in queste serate hanno cantato e ballato sulla melodia. Anche sui social network molti utenti si sono dati alla pazza gioia, ironizzando sugli outfit appariscenti dello storico duo. Non ci si aspettava di certo insomma che potessero coinvolgere così tanti giovani con le loro performance.

Angela Brambati Ricchi e Poveri, verità su tradimento dell'ex marito con Marina Occhiena/"Beccati a letto"

La sorpresa è stata chiara fin dalla serata d’esordio, quando a votare sono stati i giornalisti della Stampa e del Web. La classifica però non li ha visti nella top 5, dove sono arrivati piuttosto coloro che erano già favoriti alla vigilia. Anche se nelle successive puntate i migliori sono stati leggermente variati dal giudizio del televoto, i Ricchi e Poveri sono comunque rimasti fuori dai vertici. Nella serata cover hanno confermato il trend del divertimento invitando sul palco Paola e Chiara per un medley delle loro Sarà perché ti amo e Mamma Maria.

Ricchi e Poveri, quale piazzamento in finale a Sanremo 2024?

Il piazzamento di “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri nella finale del Festival di Sanremo 2024 è dunque un vero e proprio mistero, dato che il duo non è mai apparso nelle classifiche delle precedenti puntate. Per scoprirlo sarà necessario attendere i primi verdetti. L’obiettivo potrebbe essere quello di rientrare nella top 10, anche se la concorrenza è fitta. Il successo del brano è comunque palese e la sensazione è che lo ascolteremo ancora per diversi mesi, soprattutto nelle radio, dove sta letteralmente spopolando.

Ricchi e Poveri, perché si sono divisi?/ Dallo scandalo con Marina Occhiena alla morte di Franco Gatti

Non va dimenticato inoltre il significato del brano dei Ricchi e Poveri, che piace molto al pubblico. È un invito a fare subito le cose che si desidera, senza aspettare troppo. Sui social network in molti hanno ripreso in tal senso alcune frasi del testo della canzone, facendole proprie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA