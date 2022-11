Ricchi e Poveri/ Il ricordo di Angela e Angelo: “Franco Gatti è un pezzo di vita”

I Ricchi e Poveri, la morte di Franco Gatti: il ricordo dei componenti

Ricchi e Poveri e la morte di Franco Gatti. Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri hanno parlato del compagno scomparso recentemente durante una lunga chiacchierata nel salotto di Mara Venier. Angela Brambati ha ricordato con la voce commossa il compagno e storico componente della band: “Franco è un pezzo di vita che se ne va”, mentre Angelo Sotgiu ha aggiunto: “i Ricchi e Poveri sono stati la nostra prima famiglia”.

Marina Occhiena "Sarò sempre riconoscente a Franco Gatti"/ "Quando andai a casa sua…"

Non solo, parlando di Franco hanno anche aggiunto: “era molto saggio, una persona meravigliosa. Era quello che metteva calma, tranquillità”. I due componenti hanno anche ricordato anche il tragico momento vissuto da Franco che nel 2013 ha perso il figlio Alessio di soli 22 anni: “è stata una tragedia che nessun genitore dovrebbe vivere. Non ce lo aspettavamo. Franco all’inizio ha avuto il coraggio di continuare a lavorare. Poi a un certo punto non ce l’ha più fatta e noi l’abbiamo capito”.

Franco Gatti, com’è morto cantante Ricchi e Poveri/ "Condizioni di salute complicate nelle ultime settimane"

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: il ricordo della moglie Stefania Picasso

La morte di Franco Gatti ha sconvolto la vita dei Ricchi e Poveri. Proprio la moglie Stefania Picasso, ospite di Domenica In da Mara Venier, ha parlato del marito: “Franco aveva delle patologie croniche pregresse e dopo aver contratto il Covid due anni fa, da allora ha avuto un declino pazzesco. Quello che voglio dire è che ha lasciato il gruppo dei ‘Ricchi e Poveri’ anche per questo motivo, perchè non ce la faceva più fisicamente, per la salute, non riusciva più a fare viaggi. Con grande dolore l’ha dovuto lasciare, era la sua vita!”.

Alessio Gatti: com'è morto il figlio di Franco Gatti (Ricchi e Poveri)/ "Fatto una cazzat* con la droga e.."

Non solo, la donna ha poi ripercorso la storia d’amore con Franco Gatti rivelando che tra i due c’è stato un colpo di fulmine: “ci incontrammo per la prima volta a casa di Angelo, perché mia sorella era amica di sua nipote. Arrivò Franco, lo vidi e fu colpo di fulmine: sono andata a casa, avevo 21 anni e dissi a mia sorella: “io questo me lo sposo”. Successivamente i due sono usciti al cinema fino al grande giorno del matrimonio: “ci ho messo 7 anni a farmi sposare. Abbiamo convissuto prima a Camogli, poi ci siamo sposati. Due anni dopo è nata Federica, poi nel 1990 Alessio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA