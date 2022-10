Ricchi e Poveri, l’addio di Marina Occhiena/ La relazione con il compagno di Angela, Marcello Brocherel

Ricchi e Poveri: la relazione tra Marina Occhiena e Marcello Brocherel

I Ricchi e Poveri sono nati nel 1967, come quartetto polifonico, formato da due voci maschili e due voci femminili: Franco Gatti e Angelo Sotigiu, Angela Brambati e Marina Occhiena. Nel 1981 Marina lasciò i Ricchi e Poveri, che decisero di proseguire in tre. A guastare irrimediabilmente l’armonia nel gruppo e in particolare tra Angela e Marina, fu semplicemente una storia di tradimenti. Marina Occhiena, infatti, iniziò una relazione con Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca. “Ci siamo innamorati”, ha dichiarato la Occhiena in un’intervista a Caterina Balivo. La relazione con Brocherel si interruppe poco tempo dopo e Marina ha poi sposato Giuseppe Giordano, suo marito dal 1991, e da lui ha avuto un figlio. Nel 1981, infatti, i Ricchi e Poveri parteciparono al Festival di Sanremo 1981, con “Sarà perché ti amo“, solamente in tre.

Marina Occhiena: l’addio ai Ricchi e Poveri

“Freddy Naggiar cominciò a fare delle trattative per far uscire Marina, perché la voce identificativa del gruppo era chiaramente Angela. Successe che lei non se ne voleva andare e le prove di Sanremo le hanno sempre fatte in quattro. Freddy quindi prese da una parte Marina e le diede un compenso che la convinse ad uscire. Sulle cifre se ne sono dette tante, addirittura si è parlato di 150 milioni dell’epoca, ma non è vero: erano circa 20 milioni. Lei accettò e si è rivelata la scelta più sbagliata della carriera, visto il successo mondiale dei Ricchi e Poveri negli anni successivi”, ha raccontato Pupo a Fanpage.it. Nel 2016, sulle pagine di Libero Quotidiano, Franco Gatti ha detto di aver recuperato il rapporto con Marina Occhiena: “Non ci sentivamo da anni ed è venuta al funerale di mio figlio. Mi ha fatto piacere, non si deve serbare nessun rancore, tutti sbagliano e sono cose che capitano. In questi anni siamo usciti a cena con amici e abbiamo recuperato il rapporto”.

