I Ricchi e Poveri, qual è la formazione attuale e quali sono i loro più grandi successi: da "La prima cosa bella" alla più recente "Ma non tutta la vita"

I Ricchi e Poveri, dagli storici membri alla formazione attuale

Questa sera, lunedì 21 luglio 2025, nella nuova puntata di Techetechetè in onda su Rai 1 alle 20.35 subito dopo il Tg1, ampio spazio verrà dedicato alla storia dei Ricchi e Poveri.

L’iconica formazione è attiva da decenni sulla scena musicale italiana e ha attraversato numerose fasi, ottenendo un grandissimo successo e affrontando anche diversi cambiamenti nella sua struttura. Come tutti ben ricordano, la formazione dei Ricchi e Poveri era composta da 4 membri: Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena.

Il gruppo è stato fondato nel 1967 e, ad oggi, nella formazione attuale, sono rimasti soltanto due di loro: Angela e Angelo. La prima a lasciare la formazione fu Marina nel 1981, sul cui addio si è spesso parlato nel corso degli anni; Franco, invece, abbandonò nel 2016. Entrambi i cantanti parteciparono comunque alla storica reunion del gruppo avvenuta nel 2020, in occasione della partecipazione come ospiti al Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Tutti i successi dei Ricchi e Poveri: da La prima cosa bella a Se m’innamoro

Ma quali sono i più grandi successi dei Ricchi e Poveri? La storia artistica della formazione meriterebbe un ampio approfondimento, per il grande successo che hanno ottenuto negli anni e per il segno che hanno lasciato nel mondo della musica italiana.

Entrando però nel merito dei brani simbolo del loro repertorio, possiamo citare La prima cosa bella, con cui parteciparono per la prima volta a Sanremo nel 1970, e Che sarà, portata l’anno successivo in gara sempre sul palco dell’Ariston.

Il 1978 è l’anno di Questo amore, interpretata all’Eurovision di Parigi, mentre nel 1980 arriva il tormentone Sarà perché ti amo. Il 1982 è poi l’anno di un’altra grande hit come Mamma Maria, per poi entrare nel clou della loro carriera con la vittoria del Festival di Sanremo 1985 con Se m’innamoro. Infine, tra i più recenti successi, quelli del duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, impossibile non citare il tormentone Ma non tutta la vita presentato in gara a Sanremo lo scorso anno.