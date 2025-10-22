Ricchi e Poveri, quali sono i rapporti con Marina Occhiena oggi? Dall'addio al gruppo alla situazione attuale: cos'ha raccontato la cantante

Ricchi e Poveri, chi sono e perché Marina Occhiena lasciò il gruppo

La nuova puntata di This is me, in onda questa sera in prima serata su Canale 5, dedicherà uno spazio anche ai Ricchi e Poveri e un focus sulla loro straordinaria carriera. Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono stati infatti annunciati tra gli ospiti ufficiali di questo nuovo appuntamento, condotto da Silvia Toffanin, e non mancheranno di certo le emozioni e le sorprese a suon di musica.

Marina Occhiena: “Tornare con i Ricchi e Poveri? Franco Gatti voleva che…”/ “Oggi nessun rancore”

La storia della formazione affonda le radici nel 1967, anno in cui nacque l’incontro artistico e umano di Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena. Il gruppo ottenne un grandissimo successo soprattutto tra gli anni ’70 e ’80, ma visse anche l’improvviso abbandono di Marina Occhiena nel 1981, anno in cui decise di lasciare questa strada.

Chi è Marina Occhiena? Dal flirt con Marcello Brocherel alle nozze con Giuseppe Giordano/Tutto sulla cantante

Negli anni si è parlato tantissimo delle motivazioni di questi addio, tra teorie e speculazioni continue mai realmente confermate. Si è infatti parlato di un presunto tradimento di Marcello Brocherel, ex compagno della Brambati, proprio con la Occhiena, che sarebbe stata così allontanata dalla formazione, ma in fondo la verità non è mai venuta a galla.

Marina Occhiena e i rapporti con i Ricchi e Poveri oggi: “Ci sentiamo“

Nonostante le speculazioni sulla separazione dei Ricchi e Poveri, la storia artistica della band è proseguita e, dopo l’abbandono di Marina Occhiena nel 1981 e la morte di Franco Gatti nel 2022, ora rimangono Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Ma in che rapporti sono rimasti i due cantanti con la Occhiena, loro ex collega?

Nadia Cocconcelli, chi è la moglie di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri/ Amore nato ‘grazie’ a Pippo Baudo

È stata lei stessa a parlarne in un’intervista a La volta buona rilasciata a Caterina Balivo lo scorso mese, rassicurando tutti: “Tra di noi va tutto bene, ogni tanto ci sentiamo; chiaramente non tutti i giorni, però siamo in contatto e tutto procede normalmente”.

Con la formazione ha mantenuto un legame importantissimo, nonostante quanto accaduto in passato, e in quell’occasione aveva anche ammesso: “Se ho mai pensato di tornare con il gruppo? Mi sarebbe piaciuto, avevo preso una decisione, però… In ogni caso gli voglio bene, può succedere qualsiasi cosa”.