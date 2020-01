Ricchi e Poveri, reunion al Festival di Sanremo 2020/ Marina Occhiena sul palco…

Via i pettegolezzi, i presunti tradimenti e il triangolo amoroso (forse vero o forse no) che hanno rovinato la vita artistica de I Ricchi e Poveri riducendo i componenti della band da quattro a tre, almeno fino a qualche giorno fa. Amadeus è riuscito nel miracolo di rimettere insieme i componenti per una reunion storica che andrà in scena proprio durante il prossimo Festival di Sanremo 2020. La notizia era nell’aria già da un po’ ma fino a quando non è arrivata la conferma ufficiale in molti non ci avrebbero messo la mano sul fuoco proprio per via di quello che è successo al momento della rottura. Proprio agli inizi degli anni ’80 avvenne la rottura definitiva tra Marina Occhiena, la bionda del gruppo, e la brunetta e all’epoca si vociferava che tutto fosse avvenuto proprio perché la prima fosse stata a letto con il marito della seconda.

REUNION DE I RICCHI E POVERI AL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Proprio per questo fu allontanata da I Ricchi e Poveri che si presentarono a Sanremo nel 1981 con “Sarà perché ti amo” con la formazione da tre anche se la stessa Marina aveva chiesto e ottenuto di essere presente alle prove. Da quel momento in poi tutto quello che è venuto fuori è finito nella bacheca dei successi di Franco Gatti, ultimamente lontano dal gruppo dopo la morte del figlio, Angelo Sotgiu e Angela Brambati che, a quanto pare, ha messo da parte il presunto tradimento e l’astio per permettere questa reunion storica che lo stesso gruppo ha poi annunciato sul proprio profilo ufficiale per la gioia di tutto: “Ricchi e Poveri ReuniON. Il gruppo italiano più famoso nel mondo eccezionalmente insieme dopo 50 anni da La prima cosa bella e dal primo Sanremo. I Ricchi e Poveri al completo nuovamente protagonisti della scena musicale a partire dalla partecipazione straordinaria alla 70° edizione del Festival della Canzone Italiana. Angelo, Angela, Franco e Marina insieme in un’avventura artistica unica e irripetibile realizzata da Danilo Mancuso“.

