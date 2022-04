Riccia, Campobasso/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: la città medievale…

Riccia (Basilicata), qual’è il nome originario di questa località finalista de Il borgo dei borghi 2022

Riccia è un piccolo borgo medievale che si trova sulle colline della Basilicata protagonista de “Il borgo dei borghi 2022”. Il nome originario di questa località era Aritia ma poi, con il susseguirsi di popolazioni che l’hanno abitata, il nome è stato via via adattato alla lingua importata fino ad arrivare ai nostri giorni con la denominazione attuale. Il borgo vede il suo maggiore splendore intorno al ‘500 quando divenne dimora di Bartolomeo III che la fece arricchire con la costruzione di numerose strutture, palazzi e con la Chiesa di Santa Maria delle Grazie dove è tutt’ora sepolto. La dimora dei principi che fu costruita all’epoca purtroppo non è riuscita a giungere ai giorni nostri a differenza del Maschio di guardia che può essere osservato ancora.

Il borgo di Riccia, in provincia di Campobasso, offre molte possibilità ai turisti che si recano in zona, i quali non possono assolutamente farsi scappare il Castello medievale, la Chiesa di Santa Maria delle grazie, che fu in origine il mausoleo dei Di Capua ed il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari, ospitato all’interno dell’antico Magazeno Di Capua, una parte del castello che veniva utilizzata come magazzino di frumento fino alla fine del periodo feudale. Sempre in questa zona è possibile notare alcuni archi a sesto ribassato che, anche se un po’ deteriorati dal tempo, presentano ancora delle incantevoli decorazioni nel fregio con rappresentazioni di metope e triglifi; la scalinata esterna che serviva per arrivare al piano superiore della struttura è presente ed agibile. Qui per vedere il video di Riccia finalista a “Il borgo dei borghi 2022”.

