Ricciardi: “Chiederò lockdown totale a Speranza”/ “Impianti sci vanno tenuti chiusi”

Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, è convinto che l’Italia debba essere nuovamente chiusa con un lockdown totale. Lo ha spiegato lo stesso professore interpellato nelle scorse ore dai microfoni dell’agenzia Ansa: “E’ urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2 – le sue parole – è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”.

Walter Ricciardi, che questa sera sarà ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, è quindi convinto che le misure attuali di contenimento non stiano funzionando, anche a causa delle nuove varianti covid che stanno circolando in maniera preoccupante nelle ultime settimane. “E’ evidente – spiega – che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno”, e ancora: “va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale. Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana”.

RICCIARDI: “IMPIANTI SCI ANDREBBERO TENUTI CHIUSI”

Walter Ricciardi ipotizza anche una “nuova” chiusura degli impianti sciistici, che dovrebbe riaprire ufficialmente domani, lunedì 15 febbraio, ma che a questo punto potrebbero essere costretti a mantenere i cancelli chiusi: “In questo momento – ha detto – le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia ed gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti. Non dimentichiamo che la variante inglese è giunta in Europa proprio ‘passando’ dagli impianti di risalita in Svizzera”. Parole a cui ha poi fatto seguito il Cts, il Comitato Tecnico Scientifico, che ha ipotizzato una nuova stretta: “Alla luce delle mutate condizioni epidemiologiche dovute alla diffusa circolazione delle varianti virali del virus, allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale».



