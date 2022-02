Ricciardi: “Heather Parisi? Ignoro l’insulto”/ “Il green pass ha salvato 12mila vite”

Il professor Walter Ricciardi, ordinario presso la Cattolica di Roma, e consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha replicato a Heather Parisi. Nella giornata di ieri la nota showgirl, che da anni si è trasferita ad Hong Kong, ha puntato il dito proprio nei confronti dello stesso Ricciardi, nonché di Fabio Fazio, conduttore della trasmissione di Rai Tre, Che Tempo Che Fa, per via di alcune loro dichiarazioni rilasciate nella serata di domenica scorsa sul Green Pass. “Uno dei perni della gestione dell’emergenza covid – ha detto Ricciardi in diretta tv due giorni fa – sono i green pass, che ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura: chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci”, parole che hanno spinto Heather Parisi a definire sia Ricciardi quanto Fazio dei “bugiardi patologici”.

L’ex ballerina di Fantastico è sempre stata contro il vaccino anti covid ma soprattutto contro le restrizioni contro la libertà, come ad esempio il green pass, e più volte ha esternato la propria posizione, infischiandosene del pensiero della massa. “Ignoro l’insulto – ha replicato Walter Riccardi, intervistato quest’oggi dai microfoni del programma di La7, L’Aria Che Tira – ho risposto a Heather Parisi fornendo i dati. Lo studio inglese evidenzia che il green pass ha salvato fino a 12.000 vite nella pandemia”.

RICCIARDI: “GREEN PASS STRUMENTO INTEGRATIVO DEL VACCINO”

Quindi ha proseguito: “I vaccinati sono protetti al 95% dalla malattia grave e al 98% dalla morte. Il green pass è uno strumento integrativo” che va quindi ad aggiungersi alla vaccinazione. Walter Ricciardi non è contro la libertà, ma il tutto deve essere fatto in maniera graduale e soprattutto ragionato: “Godiamoci la libertà con ragione – ha aggiunto e concluso il professore – la Danimarca 2 settimane fa ha tolto tutti i limiti, ha avuto un’esplosione di contagi e di morti. Noi siamo liberi di fare praticamente tutto, abbiamo due pilastri. Uno è la vaccinazione, l’altro è avere cautele come il Green pass che ci consente di fare tutto in sicurezza”.

