Ricciardi: “In zona gialla numeri preoccupanti”/ “Il nuovo governo cambi strategia”

Lancia l’allarme Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Parlando stamane con il programma di Rai Tre, Agorà, ha spiegato: “La tendenza dell’epidemia è in peggioramento. Le regioni che sono state rosse stanno migliorando, le regioni gialle stanno peggiorando. Sono abbastanza preoccupato”. Stando a Ricciardi: “Quella della convivenza con il virus non sta funzionando. Quella che sta funzionando, nei Paesi che l’hanno adottata, è la strategia di eliminazione del virus – ha aggiunto – quella della convivenza costringe a continui tira e molla che sono deleteri per la salute, per l’economia e per la psicologia delle persone”.

Il professore si auspica quindi che il nuovo governo lasci la strategia della convivenza “e adotti quella dell’eliminazione del virus”. E sempre a proposito del nuovo governo: “è importantissimo avere un Governo nel pieno delle sue facoltà, perché la campagna vaccinale anti-Covid sarà un’impresa straordinaria, veramente colossale, e c’è bisogno di un Governo autorevole, anche per scegliere la strategia”.

RICCIARDI: “DOBBIAMO VACCINARE 250MILA PERSONE AL GIORNO”

Obiettivo, raggiungere l’immunità di gregge entro la fine dell’anno 2021, ma per farlo “dobbiamo vaccinare 250mila persone al giorno tutti i giorni, 7 giorni alla settimana”. Il docente di Igiene all’università Cattolica spiega che a partire dal mese di aprile potrebbe verificarsi la svolta: “un approvvigionamento continuo di dosi di vaccino anti-Covid ci sarà non tanto in questo mese, ma da marzo in po – spiega Ricciardi – e soprattutto da aprile le dosi saranno sufficienti per fare una campagna di massa. E’ un’impresa davvero colossale”, ma fattibile: “Ieri gli Stati uniti con questo nuovo approccio del presidente Biden hanno vaccinato in un solo giorno più di 2 milioni di persone. Se ci si organizza, noi abbiamo tutta la possibilità con il nostro servizio sanitario nazionale, con i medici di medicina generale, con i grandi spazi che abbiamo a disposizione per farlo”. Serve però uno sforzo comune che coinvolga tutte le regioni: “Soltanto 8 Regioni hanno aperto la vaccinazione agli ottantenni, soltanto 4 hanno un sistema informativo”. Infine, sulle sue recenti dichiarazioni nei confronti di Arcuri, Ricciardi spiega di “non aver criticato” il commissario: “Semplicemente – spiega – nei Paesi che hanno avuto una campagna vaccinale di successo c’è una figura che è dedicata a questo. In Israele ce n’è uno, in Gran Bretagna ce n’è una, negli Stati Uniti uno. C’è una persona che dirige una squadra e si dedica a tempo pieno esclusivamente su questo 24 ore su 24, per i prossimi mesi”.



