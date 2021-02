Ricciardi scarica Arcuri: “vaccini a Bertolaso”/ “Competenze tecniche e gestionali”

Via Giuseppe Conte, quasi sicuramente via il Ministro della Salute Roberto Speranza e pure Domenico Arcuri potrebbe essere vicino all’uscita di scena con l’arrivo del Governo di Mario Draghi: il nome del commissario all’emergenza Covid già è stato tra i principali punti di strappo fra Italia Viva e il Governo giallorosso nelle scorse settimane, ma dopo le tante perplessità sul suo operato (l’inchiesta giornalistica della Gabanelli e le indagini giudiziarie su mascherine e forniture) ora sono anche membri della stessa dirigenza sanitaria a porre diversi dubbi sulla sua figura.

In una intervista al Messaggero, il consigliere scientifico del Ministro Speranza – il professor Walter Ricciardi – non ha mezzi termini: «qualche giorno fa ho proposto Guido Berolaso per seguire la campagna vaccinale in tutto il Paese? Esatto. Penso che ci voglia un figura che abbia competenze tecniche, scientifiche e gestionali. E deve essere una persona che si occupi solo della campagna vaccinale». L’ex Capo della Protezione Civile al momento è stato scelto da Regione Lombardia (a titolo gratuito) del nuovo corso di Letizia Moratti per gestire la campagna di vaccini a livello regionale con la promessa di concludere le somministrazioni ai cittadini lombardi (quasi 10 milioni) entro il mese di giugno.

ARCURI NON RISPONDE ALLA “PROVOCAZIONE”

Lo stesso Bertolaso è stato più volte indicato dal Centrodestra anche in questi giorni come possibile nome per sostituire Arcuri con il varo del prossimo Governo Draghi, e pure Italia Viva con Renzi non ha nascosto la preferenza per il manager romano in un ruolo così delicato per la campagna di vaccini. «Bisogna prepararsi, organizzarsi, considerare tutte le Regioni in fascia rossa per prevenire la diffusione delle varianti, specialmente quella inglese. E allo stesso tempo è necessario accelerare sul serio con le vaccinazioni, fino ad oggi abbiamo giocato all’ oratorio, ora bisogna essere al livello della Champions League. E serve una persona che si occupi solo di questo, 24 ore su 24», conclude Ricciardi di fatto scaricando Arcuri.

Sulla medesima linea un altro virologo, Fabrizio Pregliasco che a Omnibus stamane ha sentenziato «c’è l’esigenza di una pianificazione della campagna vaccinale con i metodi della Protezione civile. Con un’azione sistematica e capillare che sfrutti tutto: le strutture ospedaliere, quelle territoriali, ma anche un’organizzazione che coinvolga l’esercito». Nella conferenza stampa settimanale sull’andamento dell’emergenza Covid, è stata rivolta domanda specifica a Domenico Arcuri circa il suo futuro dopo le voci di “siluramento” pervenute in vista del Governo Draghi: «Guido Bertolaso al mio posto? Non rispondo perché io non giudico e non penso, ma lavoro. Non saprei sinceramente cosa dire».



