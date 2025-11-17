Ricciardi sposa Enrica ma Livia viene arrestata, anticipazioni Il commissario Ricciardi 3, è stata lei ad uccidere Manfred?

Anticipazioni Il commissario Ricciardi 3, Luigi sposa Enrica e le confessa il suo segreto

Domani e lunedì prossimo andranno in onda le ultime due puntate de Il commissario Ricciardi 3, la fiction di successo di Rai1 nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Al centro delle trame c’è la figura ombrosa e malinconica di Luigi Ricciardi, commissario dell’Italia sotto il fascismo degli anni ’30 che si è innamorato della dolce Enrica Colombo (Maria Vera Ratti) sua vicina di casa. Spaventato dai suoi sentimenti ma soprattutto dalla maledizione che lo affligge sin da quando era un bambino, vedere l’anima delle persone morte.

Dalle anticipazioni Il commissario Ricciardi 3 si scopre che nelle prossime puntate Ricciardi si dichiarerà alla sua amata e confesserà il suo segreto. La giovane, contrariamente alle paure dell’uomo, si mostrerà molto comprensiva nei suoi confronti e continuerà a ricambiare i suoi sentimenti. E non è tutto Ricciardi ed Enrica si sposano nella prossima puntata della fiction ma la gioia durerà poco funestata dalla madre di lei che incalzerà il commissario e chiederà incessantemente alla figlia di avere dei nipoti. Gli spoiler sulle prossime stagioni, inoltre, svelano che ci sarà un dramma: Enrica muore ne Il commissario Ricciardi?

Livia arrestata con l’accusa di aver ucciso Manfred: colpo di scena choc, anticipazioni Il commissario Ricciardi

E non è tutto, le anticipazioni Il commissario Ricciardi 3 svelano che nell’ultima puntata ci sarà un colpo di scena choc. Mentre il commissario Ricciardi aspetta che la sua vita cambi per sempre, un delitto inaspettato lo mette con le spalle al muro. La persona sospettata è Livia Lucani, scomparsa dopo l’assassinio di Manfred di cui è accusata. Ma è stato davvero uno dei più grandi affetti di Ricciardi a macchiarsi di questo orribile crimine o niente è come appare?

In una recente intervista Serena Iansiti, l’attrice che interpreta Livia ha anticipato: “Non credo che Livia provi invidia o risentimento nei confronti di Enrica. Al momento, tra l’altro, sospetta ma non sa ancora con certezza che sia lei la donna che Ricciardi ha scelto. Livia ha sempre chiesto a Ricciardi se ci fosse qualcun’altra nel suo cuore e lui è sempre stato molto reticente. Alla fine lei lo capisce, lo accetta per quanto le sia possibile. Non è felice, ovviamente, ma non nutre rancore verso Enrica. Il suo conflitto è più con se stessa e con ciò che ha perso, che non con l’altra donna.”