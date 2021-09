Ricciardi “Vaccino agli under 12 da inizio 2022”/ “Lockdown non tornerà più ma…”

Walter Ricciardi, professore dell’università Cattolica nonché consigliere del ministro della salute, Speranza, in collegamento stamane con il programma di Canale 5, Morning News. “Non chiuderemo più? Se arriveremo all’80/90% della vaccinazione non chiuderemo più – le prime parole di Ricciardi – di fatto il virus non sarà un fatto sociale ma riguarderà solo i non vaccinati. Dobbiamo incrementare la vaccinazione e portarla oltre il 90% perchè il virus è variato. La Variante Delta contagia mediamente sette persone e se ciò avviene all’esterno… si pensi che su 50mila ragazzi di un concerto in Cornovaglia se ne sono infettati 5.000, pensi cosa possa avvenire all’interno, dove la possibilità di contagiarsi è praticamente certa, pari al 56%”.

Quindi il noto esperto ha proseguito: “I vaccini in circolazione riducono il rischio di morte e malattia grave, evitando anche l’infezione, ma le varianti dei virus cercano di aggirarsi e con la Delta anche un 20/30% di persone vaccinate può avere l’infezione e trasmetterla. Dobbiamo accelerare la campagna per proteggere prima di tutto morte e malattia grave, limitando le chiusure garantendo che le attività si possano svolgere anche all’interno”. Quindi di nuovo su possibili lockdown futuri: “Nuovo lockdown non è una minaccia, ma non credo che si tornerà più ai lockdown generalizzati dell’anno scorso, bisognerà solo monitorare la situazione e prendere decisioni conseguenti ma se noi come stiamo facendo siamo bravi a controllare epidemia con vaccini e green pass non ci saranno chiusure”. E ancora: “Il green pass va bene come è oggi, dà la certezza che in un ambiente chiuso non è infetto”.

RICCIARDI: “TAMPONI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO, SULLE SCUOLE…”

Sui tamponi: “E’ importante per il tracciamento – dice Ricciardi – ciò che dovremo fare nel futuro è identificare immediatamente le infezioni e circoscriverle, e ciò diventerà più facile quando la copertura aumenterà. I test salivari sono ottimi per una forma di screening ma non hanno una sensibilità del 100%, vi sono ancora falsi negativi, nelle scuole sui grandi numeri ma vanno bene, non quando dobbiamo fare l’accertamento diagnostico”.

Sulla riapertura delle scuole Ricciardi ha spiegato: “Nelle scuole il nostro consiglio è di tenere la mascherina visto che anche i vaccinati possono infettare, quindi è opportuno che in ambienti affollati all’interno venga rispettata la distanza e si metta la mascherina e ciò permette la scuola in presenza. Una volta che si scopre un infetto la classe va bloccata e si va in dad”. Infine sul vaccino agli under 12: “Ci sono dei dossier sui risultati di sperimentazione ai bimbi fra i 5 e 11 anni che sono andati molto bene, quando l’Fda darà l’approvazione potremo iniziare a vaccinarli ad inizio anno prossimo”.

