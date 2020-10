Ricciardi vs Mancini/ “Riaprire gli stadi? Affermazione senza fondamento scientifico”

Querelle a distanza fra il virologo Walter Ricciardi, consigliere per il ministro della Salute Roberto Speranza, e il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini. Quest’ultimo ha spiegato, in occasione dell’amichevole degli azzurri contro la Moldova, di essere favorevole alla riapertura degli stadi (“Giusto riaprire gli stadi alle persone, troppi pessimisti”), parole che sono state commentate così da Walter Ricciardi: “E’ una affermazione destituita di ogni fondamento scientifico – dichiarazioni rilasciate al programma Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 – lui ha citato paesi come la Polonia, che è uno degli stati che sta peggiorando più rapidamente, non un esempio da addurre…”. Il virologo si è soffermato anche sul caso Juventus-Napoli esploso domenica sera, con gli azzurri che non si sono presentati all’Allianz Stadium perchè bloccati dall’Asl, e con i bianconeri che otterranno la vittoria a tavolino: “Non entro nel regolamento sportivo – dice Ricciardi – ma la Asl ha fatto benissimo a evitare che persone in contatto stretto con un soggetto positivo si muovessero dalla regione”.

RICCIARDI VS MANCINI, IL VIROLOGO: “7 GIOCATORI JUVE FUORI DA BOLLA?”

Sul fatto che sette calciatori della Juventus siano usciti dalla “bolla” per raggiungere le rispettive nazionali nonostante i casi di covid nei bianconeri, Walter Ricciardi aggiunge: “Credo che questo si configuri come un comportamento piuttosto sbagliato. Quando sei sospetto di esser entrato in contatto con un positivo devi rimanere in isolamento fiduciario per 14 giorni oppure devi fare un tampone ripetuto che attesti la negatività”. Roberto Mancini aveva polemizzato negli scorsi giorni con il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e con quello della salute, Roberto Speranza: “A volte bisogna pensare prima, quando si parla – le parole del ct in conferenza stampa, alla vigilia dell’amichevole Italia-Moldova in programma al Franchi di Firenze – lo sport è un diritto, come la scuola e il lavoro, non è una cosa che ci viene data così. Lo sport è praticato da milioni di italiani a tutti i livelli. La mia idea rimane quella che ci possano essere le persone a vedere le partite. In quasi tutta Europa hanno parzialmente riaperto. A Danzica ci saranno 10mila persone e ne siamo contenti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA