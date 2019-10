Ricciola Saracena, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ A Sperlonga i ravioli con alici

Tra i protagonisti di Alessandro Borghese 4 ristoranti c’è sicuramente Ricciola Saracena, ristorante che sorge a Sperlonga nel litorale laziale. La titolare si chiama Silva, con Marco che invece si presenta come responsabile della sala e anche dei vini. Il locale, che lotterà per vincere i 5mila euro messi in palio dalla trasmissione, è stato aperto tre anni fa, in una location che permette di aprirsi verso una vista sul mare con delle assonanze con le casette tipiche che si trovano nei villaggi delle isole greche. Un ristorante che si apre ai ricordi di un vecchio frantoio, da questo nasce la scelta di utilizzare per arredarlo materiali di recupero come assi di legno e botti che si presentano come sedie e tavoli molto vintage.

Ricciola Saracena, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Interessante è anche andare a scoprire qualcosa nel menù di Ricciola Saracena, locale di proprietà di Silvia protagonista stasera su Sky Uno di Alessandro Borghese 4 ristoranti. La cucina è decisamente ancorata alla tradizione e al territorio, con piatti semplici ma che stupiscono per il sapore intenso e allo stesso tempo delicato. Ovviamente si mangia soprattutto pesce di mare, con possibili variazioni sul menù grazie al pescato del giorno. Il piatto forte di Ricciola Saracena è un primo, cioè i ravioli di ricotta di bufala con colatura di alici di Anzio e pomodorini gialli. Tra i secondi invece splende soprattutto il pesce spada accompagnato da una caponatina di melanzane.

