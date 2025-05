Per la prima volta da quando esiste la prestigiosa rivista Nature – che pubblica i più rilevanti articoli scientifici del mondo – e il suo ‘Nature Index‘ – che calcola la produzione accademica e scientifica dei singoli paesi – la Cina ha superato gli USA nella ricerca sul cancro segnando una svolta importante nel futuro della ricerca scientifica che sarà (salvo cambi di rotta che attualmente sembrano impensabili per il trattamento riservato da Donald Trump agli istituti accademici e di ricerca) sempre più incentrato sulle produzioni cinesi: un sorpasso – quello nel campo della ricerca sul cancro – che si estende anche alla maggior parte degli altri settori accademici, con i ricercatori cinesi – e ci torneremo – che sono attualmente i più citati al mondo.

Partendo dal soggetto di questo articolo, osservando il Nature Index e la sua sezione sui ‘Research Leaders’ dello scorso anno – potete recuperare il report completo cliccando qui – la ricerca sul cancro da parte degli accademici cinesi nel 2024 è cresciuta (in termini di pubblicazioni sulla rivista) del 19% a fronte di una cresciuta statunitense di appena il 5 per cento con la prima che ha superato agilmente le 2mila 500 pubblicazioni e la seconda ferma appena sotto a quel traguardo: gli States in ogni caso restano – comunque – leader nel settore della collaborazione con gli altri stati per la ricerca, ma se in questo campo gli studi coordinati con Corea del Sud, Francia e Giappone sono leggermente aumenti; al contempo sono diminuiti quelli con la stessa Cina e con il Regno Unito.

Non solo ricerca sul cancro: la Cina prima per citazioni nella maggior parte dei campi della ricerca accademica

Sempre per quanto riguarda la ricerca sul cancro, pur restano primi i ricercatori cinesi in termini assoluti di pubblicazioni è ancora la prestigiosa Università di Harvard a mantenere il primo posto tra la istituzioni accademiche di tutto il mondo: la prestigiosa accademia del Massachusetts – infatti – ha prodotto la bellezza di più di 1.169 ricerche sul tema; mentre l’Accademica cinese delle Scienze (seconda nella lista prima dell’Istituto nazionale dell salute statunitense, dell’Università Sun Yat-sen cinese e di quella texana MD Anderson) si è fermata poco sopra ad una quota di 768 studi pubblicati.

Lasciando da parte il cancro, come anticipavamo prima l’Index di Nature premia la Cina sotto praticamente qualsiasi altro punto di vista: attualmente i ricercatori cinesi sono primi (almeno dal punto di vista delle citazioni con il 9,8% degli studi che rientra nel Top 1% di quelli più citati, specchio dell’importanza di uno studio) nei settori dell’Ingegneria e della tecnologia, delle Scienze fisiche, delle Scienze della vita e di quelle Sociali, ma anche nella Psichiatria e psicologia e nell’Economia; mentre gli USA detengono – di poco – il primo posto per quanto riguarda il campo della Salute in generale.