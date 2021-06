Ricetta per un inganno/ Su Rai 2 il film con Sarah Lind (oggi, 23 giugno 2021)

Ricetta per un inganno è il film che Rai 2 manda in onda in alle ore 21.20 in prima serata oggi, giovedì 23 giugno 2021. É un thriller del 2019 che vede protagonista l’attrice Bree Williamson, nota per aver recitato nel film Una vita da vivere. Tra gli altri interpreti ci sono Sarah Lind e Adam Hurtig. É un film con atmosfere drammatiche e ingredienti di thriller, non è adatto ai bambini ma certamente a chi preferisce la suspense e i colpi di scena. La regia è di Lisa France, nota per aver diretto la regia di Anne B. Real e la sceneggiatura di un altro capolavoro dal titolo Love and Suicide.

Ricetta per un inganno, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Ricetta per un inganno. Vanessa è una donna sempre connessa sui social, ogni cosa che fa la condivide con i suoi amici e followers. Non manca occasione di farsi un selfie per poi postarlo online. Ed è fiera quando si trova a salutare il suo fan numero 10.000. Non sa però che uno dei suoi follower è la mamma biologica di Lucy, la bambina che anni prima la donna ha dato in adozione e che oramai da sette anni è sulle sue tracce per riprendersela. Scrutando tutti i giorni la pagina social di Vanessa, la stalker conosce molto delle sue abitudini e di quelle della piccola Lucy. Pur di riprendersi sua figlia è disposta a tutto e comincia a inserirsi nella vita di Vanessa per mettere in atto il suo diabolico piano: riavere la bambina a tutti i costi.

É un film che rispecchia una parte della società odierna, oggi si ha l’abitudine di condividere un po’ tutto della propria vita sui social senza rendersi conto di chi ci sta seguendo dall’altra parte. Quello che per Vanessa doveva essere un piacere quotidiano si trasforma in incubo, tanto che all’inizio nemmeno immagina che la causa del suo male sia proprio lei, avendo reso pubblico una parte delle sue abitudini. La madre biologica di Lucy entra nella vita di Vanessa uccidendo il suo aiuto cuoco che lavorava nel ristorante che dirige. La donna lo sostituisce con Taryn, bravissima, conoscente del suo lavoro, ma con alcuni comportamenti che subito agli occhi di Vanessa sembrano strani. Da qui un’escalation di disavventure fino allo scontro finale dove vede le due donne faccia a faccia a contendersi la piccola Lucky.

