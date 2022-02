Ricette di Carnevale/ Struffoli, la schiacciata fiorentina, i tortelli milanesi…

Non c’è festa che non si rispetti che non abbia ricette dedicate ed esclusive, e lo stesso vale per il Carnevale. In vista della grande festa mascherata, moltissimi i prodotti tipici che si consumeranno sulle tavole degli italiani. Si tratta di dolci che permettono di rendere ancora più gustoso questo speciale evento, e ogni regione ha le sue tradizioni. Al nord ad esempio, e precisamente in Lombardia, vi sono i tortelli milanesi, dolci fritti rappresentativi del Carnevale Ambrosiano. Sono una sorta di bignè e possono essere riempiti anche con crema pasticciera o alla ricotta.

Al sud, invece, e soprattutto in Campania, il dolce della tradizione carnevalesca sono gli struffoli, piccole “palline” fritte molto dolci ricoperte di miele, che in Italia vengono prodotte anche nel Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, sotto il nome di cicerchiata, dalla parola ceci (tra l’altro la forma è proprio simile a quella del noto legume). Ritornando al nord, in Friuli Venezia Giulia il dolce della tradizione di carnevale sono le castagnole, piccolo frittelle molto morbide, che di fatto rappresentano una variante dei tortelli milanesi, e che si possono trovare in ogni regione italiana.

RICETTE DI CARNEVALE: LE GRAFFE, I TESTI DI TURCU, LE TAGLIATELLE FRITTE

Ci sono anche le graffe o Krapfen, ciambelle originarie dell’Austria che possono essere farcite con zucchero o marmellata, e che si trovano soprattutto in Trentino Alto Adige, ma anche nei mercatini artigianali. Fra le tante ricette di carnevale non possiamo non nominare le tagliatelle fritte dell’Emilia Romagna, una versione dolce delle classiche tagliatelle: all’impasto classico si aggiungono lo zucchero e qualche scorza di arancia gratinata, poi lo zucchero a velo per il tocco finale.

In Sicilia, invece, il dolce tipico sono i Testi di Tùrcu, originario di preciso di Castelbuono; si tratta di dolci al cucchiaio caratterizzati da sottili strati di sfoglia, anche in questo caso fritta, alternati a crema di latte al limone, e cannella, con l’aggiunta di una spolverata di cacao. Chiudiamo queste ricette di Carnevale con il dolce di Firenze, la schiacciata fiorentina, facilmente riconoscibile dal Giglio, il simbolo del capoluogo toscano, impresso sulla superficie attraverso il cacao in polvere. La torta ha un gusto all’arancia, e si può servire sia liscia, ma anche con panna, crema o cioccolato.

