Ricette elettroniche regione Lombardia/ Aggiornato il servizio FSE: come riceverle via sms o e-mail

Forse non tutti sanno che in regione Lombardia è possibile ricevere le bollette via smartphone o via email. Si tratta di una comodità che è permessa grazie al Servizio di notifiche del Fascicolo Sanitario Elettronico, noto anche come FSE, che nelle ultime ore si è aggiornato, così come si legge sul portale lombardo Lombardianotizie.online. Con l’upgrade è possibile per i cittadini effettuare maggiori scelte e selezionare quindi il canale su cui si vuole ricevere le ricette elettroniche, leggasi via sms o eventualmente via posta elettriche. Come fare? Basterà andare nella sezione dedicata dal nome “profilo utente”, che è stata modificata con una nuova interfaccia grafica che permette al cittadino lombardo di scegliere le modalità di conferma e adesione allo stesso servizio inerente le ricette.

Attraverso questo aggiornamento, precisa ancora Lombardianotizie.online, i cittadini che hanno già usufruito in passato della possibilità di ricevere sul proprio cellulare l’NRE, acronimo di

numero di ricetta elettronica (NRE), potranno conservare lo stesso ma dovranno comunque confermare l’interesse a mantenere il servizio attivo. Diversi i canali messi a disposizione a riguardo, a cominciare da quello online, attraverso l’accesso alla sezione ‘Profilo e Impostazioni’ del Fascicolo Sanitario.

RICETTE ELETTRONICHE REGIONE LOMBARDIA: TUTTE LE MODALITÀ OFFERTE AI CITTADINI

Eventualmente il cittadino può decidere di recarsi presso gli sportelli della propria ASST di competenza denominati scelta e revoca. La terza via è quella di recarsi dal medico di medicina generale o eventualmente dal pediatra di libera scelta, infine la quarta opzione, andare in farmacia, luoghi che stanno divenendo sempre più importanti per i servizi offerti ai cittadini, in particolare da quando è scoppiato il covid.

L’assessore al welfare di regione Lombardia, Bertolaso, commentando le ultime novità riguardanti la ricetta elettronica, ha spiegato che: “Abbiamo avviato una campagna informativa coinvolgendo Ats, Medici di medicina generale e farmacie perché vogliamo che la possibilità di ricevere ricette elettroniche direttamente sul proprio device diventi la scelta della maggior parte dei lombardi. Sono numerosissimi infatti i benefici che consente un sistema completamente dematerializzato a partire dal risparmio di tempo per medici e cittadini”.

