Ricette per la festa della Mamma/ Menu e idee, come prenderla per la gola: primi e…

RICETTE PER LA FESTA DELLA MAMMA: LE MIGLIORI IDEE

Siete a caccia di ricette per la festa della mamma? Vi trovate allora nel posto giusto! In occasione della celebrazione dell’8 maggio, durante la quale sarà festeggiata la figura materna, non può mancare un menu speciale, meglio se preparato con le nostre mani. Non importa se e quanto saremo bravi ai fornelli poiché in questa occasione ciò che davvero avrà importanza sarà l’impegno dimostrato. Come sorprendere vostra madre prendendola per la gola? Non ci resta che proporvi una serie di idee semplici ma ad effetto, con le quali poter festeggiare la mamma facendola sentire la vera regina della giornata.

Iniziamo la nostra carrellata di ricette per la festa della mamma partendo naturalmente dall’antipasto. Se la giornata e l’ambiente lo renderà possibile, potrete organizzare un piccolo aperitivo all’aperto per introdurre il vostro pranzo speciale, proponendo un mocktail effetto sangria, assolutamente senza alcol e con le fragole. Utilizzando la pasta sfoglia potrete poi realizzare degli sfiziosissimi antipasti come grissini con mix di semi e spezie oppure girelle di ricotta e spinaci o ancora con formaggio e salumi.

DAI PRIMI AL DOLCE: LE RICETTE PER LA FESTA DELLA MAMMA

E’ tempo di passare ai primi piatti e a tal proposito le ricette per la festa della mamma sono molteplici! Volete puntare sull’originalità? Ed allora un’idea potrebbe essere quella di portare a tavola delle lasagne con zucchine e vongole. Amate la pastasciutta? Ed allora i classici maccheroni speck e burrata potrebbero diventare il vostro piatto forte dell’intero menu! Un altro gustoso primo piatto potrebbe essere rappresentato dal risotto ai frutti di mare, per iniziare ad assaporare il gusto fresco dell’estate, il tutto accompagnato da un calice di vino bianco.

Dopo il primo, immancabile anche un secondo piatto per completare le nostre speciali idee e ricette per la festa della mamma: cvi proponiamo per l’occasione dei filetti di branzino con pomodori secchi, accompagnato da un’insalata di stagione o verdure trifolate. Anche un flan di asparagi e carote rappresenterà un’idea leggera ma golosa. Se amate l’avocato, potrete sbizzarrirvi con una insalata in stile poke che darà un tocco di originalità e modernità al menu. Infine, non fatevi scappare il dolce, che potrete realizzare direttamente in casa oppure, per l’occasione, sceglierlo in pasticceria, lasciandovi consigliare dal pasticcere di fiducia che saprà individuare il dolce preferito dalla vostra mamma! In caso contrario, tra i nostri focus dedicati a questa festa speciale non mancheranno le idee sfiziose anche su come chiudere in dolcezza il menu dedicato alla festa della mamma.











