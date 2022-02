Ricette San Valentino/ Cosa cucinare? Idee per menu semplice per la festa dell’amore

RICETTE SAN VALENTINO 2022: IL MENÙ DEGLI INNAMORATI!

Domani le coppie di innamorati celebreranno la festa di San Valentino 2022 ed in molti sono a caccia di ricette per creare un menu fai da te che sia semplice, ma anche capace di stupire i commensali. Le proposte sono tantissime, ma vediamo quali potrebbero essere i piatti più succulenti e al tempo stesso romantici da mettere in tavola per coloro che quest’anno hanno deciso di rinunciare al ristorare. Armatevi di pazienza e avrete la vostra cena a lume di candela, che non avrà nulla da invidiare a quella dei migliori chef!

Partiamo dalle basi nella selezione delle ricette di San Valentino. Prima di iniziare a preparare le pietanze da mettere sul piatto, dovrete fare una scelta solenne: menu di carne o di pesce? La seconda opzione probabilmente da molti è ritenuta più romantica, ma sono tante le coppie che non vogliono rinunciare alla prima opzione. È per questo che abbiamo deciso di proporvi entrambe le varianti. Ad accomunarle, però, c’è il dessert: un tenero tortino al cioccolato col cuore caldo che è possibile preparare in pochi minuti.

RICETTE SAN VALENTINO 2022: IL MENU DI PESCE

Le ricette del menu di pesce di San Valentino 2022 da preparare possono essere tante e semplicissime. Per l’antipasto, ad esempio, è possibile optare per qualcosa di freddo: una tartare di salmone o di tonno oppure delle ostriche, magari da servire con del pane. Per i primi, invece, è possibile puntare su una classica spaghettata ai frutti di mare oppure sulle farfalle al salmone. I più sfiziosi, però, sceglieranno senza dubbio dei ravioli alla cernia da servire con una salsa ai crostacei. Se cucinare non vi spaventa, è il momento di darsi da fare per stupire la vostra dolce metà.

La scelta per quanto riguarda il secondo piatto è variegata: da un semplice pesce spada o tonno arrostito alla griglia fino ad una zuppa di cozze gustosissima. In alternativa, potete anche dilettarvi con un calamaro ripieno oppure con una frittura di pesce. Il risultato, in ogni caso, sarà indimenticabile. Il tutto da accompagnare con una bottiglia di vino bianco pregiato.

RICETTE SAN VALENTINO 2022: IL MENU DI CARNE

Le ricette del menu di carne di San Valentino 2022 sono un po’ più rustiche, ma se i gusti della coppia sono questi non sbaglierete! Per l’antipasto potrete preparare delle mozzarelle in carrozza e delle patatine fritte, oltre a stuzzicherie varie come bruschette e chi ne ha più ne metta. Per i primi, invece, il piatto dello chef fai da te tornerà ad essere più sfizioso: un risotto con funghi e salsiccia oppure dei ravioli con ragù e melanzane.

La scelta per quanto riguarda il secondo piatto, anche in questo caso, è piuttosto ampia: un trancio di carne prelibato è ciò che di più semplice puoi preparare. Ma se vuoi dilettarti in cucina, è tempo di dare mostra di tutte le tue capacità con il cosciotto di tacchino al forno oppure ancora meglio con uno straordinario filetto alla Wellington. Il tutto da accompagnare con una bottiglia di vino rosso. La tua dolce metà difficilmente si pentirà di averti scelto.



