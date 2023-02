Richard Belzer è morto: era detective di Law & Order/ Le ultime parole: “Vaffanc*lo…”

Richard Belzer, attore americano celebre per avere interpretato il ruolo del detective John Munch nella serie “Law & Order”, è morto all’età di 78 anni. A dare il drammatico annuncio, come riportato da Adnkronos, è stato il suo agente. A confermare successivamente è stato l’amico Bill Scheft, che ha parlato dei suoi ultimi momenti di vita. “Aveva molti problemi di salute e le sue parole prima di morire sono state: ‘Vaffanculo, figlio di puttana’”, ha raccontato ai media locali.

La notizia ha immerso nel lutto il mondo del cinema e della televisione. Innumerevoli i messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello dell’attrice Mariska Hargitay, che ha recitato a lungo al suo fianco nella serie poliziesca nel ruolo della protagonista, la detective Olivia Benson. “Ciao carissimo amico. Mi mancherai, la tua luce unica, e il tuo singolare punto di vista su questo strano mondo. Mi sento Mi sento fortunata ad averti conosciuto, adorato e lavorato con te, fianco a fianco, per così tanti anni”, ha scritto.

Richard Belzer è morto: era detective di Law & Order, la carriera

Richard Belzer, l’attore americano morto all’età di 78 anni nella sua abitazione a Bozouls, nel sud-ovest della Francia, era celebre soprattutto per il suo ruolo di detective in “Law & Order”. Per vent’anni (ben 320 episodi in “Unità vittime speciali”) ha recitato nella longeva serie poliziesca, interpretando John Munch, con il suo viso scavato che lasciava trasparire un elevato cinismo, ma anche uno spiccato senso dell’umorismo che lo contraddistingueva anche nella realtà. “Sono un detective della omicidi. L’unico momento in cui mi chiedo perché è quando mi dicono la verità”, questa una delle frasi indimenticabili.

La sua carriera però è stata costellata anche di tanti altri ruoli. Il debutto al cinema era stato da comico nel 1974 con “The Groove Tube”, poi “Saranno famosi” e “Scarface”. In televisione invece aveva preso parte anche alla serie “Homicide” (122 episodi) e ad alcune puntate di “Flash”.











