Richard Benson, com’è morto?/ Malattia: “Ha lottato come un leone, non ce l’ha fatta”

Com’è morto Richard Benson? Il chitarrista di origine britannica è deceduto nella giornata di martedì 10 maggio all’età di 67 anni e pare che stesse combattendo contro una malattia, della quale non si conoscono però ulteriori dettagli. Nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale si legge esattamente quanto segue: “Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: ‘Se muoio, muoio felice'”.

Celebre per la sua partecipazione ad alcune trasmissioni tv e per la sua presenza nella scena musicale romana degli anni Settanta, Richard Benson aveva sofferto nel 2016 di problemi cardiocircolatori, che poi però parevano essere stati risolti, come aveva egli stesso dichiarato nel 2017 (“Sto meglio”). In queste ore, invece, l’amaro epilogo, che ha gettato nello sconforto migliaia di fan: lo si può evincere dai numerosi messaggi che campeggiano sui social in sua memoria.

COM’È MORTO RICHARD BENSON? CORDOGLIO DEI FAN

Così, in attesa di avere informazioni più dettagliate su com’è morto Richard Benson, approfittiamo di questo spazio per ricordare che i suoi esordi in ambito musicale risalgono a 50 anni fa, quando divenne un membro dei “Buon vecchio Charlie”, esponenti del rock progressivo italiano, poi scioltosi. Dopodiché, la sua carriera proseguì da solista e trovò spazio in radio, nel programma “Per voi giovani” e sulle riviste (celebre la sua collaborazione con “Ciao 2001”).

Richard Benson prese parte anche ad alcuni programmi televisivi dedicati alla musica, sino ad approdare a “Quelli della notte” di Renzo Arbore, in cui interpretava “il metallaro” nella look-parade condotta da Roberto D’Agostino. Online, c’è chi lo ricorda così: “Una persona di una cultura musicale spropositata, in tempi in cui la fruibilità della musica non era così scontata come oggi. La voglia di educare le nuove generazioni ai grandi del passato con un occhio al futuro. Al di là del personaggio frizzante, sempre nobili intenzioni. Sentite condoglianze alla famiglia”.

