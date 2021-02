Richard Berry, figlia lo accusa di stupro e incesto/ “Costretta a giochi sessuali e…”

L’attore Richard Berry nella bufera in queste ore per via di alcune sconcertanti dichiarazioni da parte della figlia Colin Berry-Rojtman. Nei giorni scorsi, come spiega Fatto Quotidiano nell’edizione online, la donna avrebbe lanciato pesantissime accuse al padre, considerato uno dei più noti attori francesi viventi, reo a suo dire di aver commesso stupro incestuoso ai suoi danni. La stampa francese ha pubblicato la notizia secondo la quale la figlia maggiore di Berry di 45 anni avrebbe depositato alla procura di Parigi una denuncia relativa a presunti “atti di stupro incestuoso o violenza sessuale e corruzione minorile”.

Ad aggiungere maggiori dettagli alla vicenda è stato Le Monde secondo il quale Colin Berry-Rojtman farebbe riferimento con la sua denuncia a quanto accaduto in casa negli anni Ottanta, quando lei era appena una bambina. A suo dire il padre l’avrebbe baciata in bocca con la lingua e costretta a partecipare a giochi sessuali con lui e la moglie di allora, Jeane Manson.

RICHARD BERRY, LE ACCUSE CHOC DELLA FIGLIA

Quanto riportato dal quotidiano francese farebbe riferimento al contenuto della denuncia contro Richard Berry e secondo il quale quando “la coppia nel weekend aveva la custodia dei bambini (anche della piccola S., figlia della Manson con un altro uomo, ndr) i bimbi venivano invitati nella stanza dei genitori per giochi sessuali”. Si legge ancora nel documento depositato in procura e ripreso da Le Monde: “Il padre della denunciante le ha suggerito di stuzzicare i suoi organi sessuali e quelli del suo partner (pene, seni), essendo i due adulti nudi (…) Coline Berry sarebbe stata costretta a mettere la bocca sul sesso del signor Berry ripetutamente e davanti all’altro bambino”. L’attore Richard Berry oggi ha 70 anni e dopo le pesanti accuse choc della figlia maggiore è intervenuto negando con forza le affermazioni contenute nella denuncia: “Inequivocabilmente e con tutte le mie forze nego queste indicibili accuse. Non ho mai avuto rapporti inappropriati o incestuosi con Coline, né con nessuno dei miei figli”, ha tuonato.



