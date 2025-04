Si chiama Richard Bryan Datre, il marito di Carla Gozzi, l’esperta di stile e fashion consultant balzata alla grande popolarità per aver co-condotto con Enzo Miccio il programma cult “Ma come ti vesti?”. La moda e lo stile sono da sempre la più grande passione di Carla Gozzi che, invece, è sempre stata restia a raccontare la sua vita privata e sentimentale. Quello che possiamo dirvi con certezza è che la style coach è felicemente sposata con Richard Bryan Datre, un medico di New York che per amore ha deciso di cambiare la sua vita. Proprio così Richard dopo aver conosciuto Carla Gozzi ha deciso di rivoluzionare la sua vita lasciando la grande mela per trasferirsi in Italia; in particolare Richard e Carla vivono a Castelnovo Nè Monti, vicino Reggio Emilia.

Ma chi è il marito di Carla Gozzi? Richard Bryan Datre è un medico americano di grande successo che da diversi anni oramai vive in Italia nelle campagne di Castelnovo Nè Monti, comune italiano di 10 409 abitanti della provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna.

Chi è Richard Bryan Datre, il marito di Carla Gozzi?

Richard Bryan Datre, il marito di Carla Gozzi, è nato a New York negli Stati Uniti d’America, ma per amore ha deciso di lasciare la sua terra per iniziare una nuova vita in Italia. A differenza della moglie che è un personaggio televisivo molto amato, Richard non è famoso: anzi sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto, visto che è un uomo molto discreto e riservato. Le sole informazioni in nostro possesso riguardano la sua attività professionale, visto che Richard è un medico chiropratico laureato presso la New York Chiropractic College negli Stati Uniti.

Dal 1991 però ha lasciato gli Stati Uniti d’America per seguire la compagna e moglie Carla Gozzi in Italia; i due sono felicemente sposati ed innamorati da più di 30 anni. Oggi Richard Bryan Datre lavora come medico e chiropratico in Emilia Romagna presso un’ambulatorio occupandosi di pazienti affetti da dolori articolari, problemi posturali, deficienze a livello strutturale, persone affette da lombalgia e sciatalgia.