Richard Burton pazzo di Elizabeth Taylor/ “Seni turgidi e sedere solido e rotondo”

Elizabeth Taylor e Richard Burton: un amore che ancora oggi appassiona milioni di persone. Considerata una delle coppie più belle e famose di Hollywood, i due attori sono andati contro tutto e tutti pur di vivere il loro sentimento. Il loro primo incontro avviene sul set del film storico “Cleopatra”: è un vero e proprio colpo di fulmine quello che colpisce i due attori sex symbol al punto da cominciare una relazione nascosta dai loro rispettivi partner. La Taylor, infatti, era sposata con il quarto marito Eddie Fisher, mentre Burton con la prima moglie Sybil Williams. Correva l’anno 1962 e ad Hollywood, ma anche nel resto del mondo non si parlava altro che della loro relazione clandestina che all’epoca fece scandalizzare persino il Vaticano. Liz era l’attrice donna più pagata al mondo con un cachet da un milione di dollari per prestare il volto alla regina Cleopatra, mentre lui un attore acclamato e affascinante come pochi altri. Lei ha soli 26 anni, mentre lui 36 e durante l’estate del 1962 vengono inseguiti dalla stampa su uno yacht che a detta di molti era il loro luogo segreto. Sta di fatto che alla fine delle riprese del film “Cleopatra”, Liz e Richard divorziano dai loro partner e si sposano nel 1964 in Canada. Tutto sembrava perfetto, la classica favola d’amore con tanto di lieto fine: Richard riempiva di regali la bella Liz e insieme diventano protagonisti di diversi progetti cinematografici.

Elizabeth Taylor e Richard Burton: due matrimoni e…

In realtà dietro le porte della loro casa di Hollywood Elizabeth Taylor e Richard Burton consumavano violenti litigate e un rapporto matrimoniale basato sul sesso e sull’alcol. Grazie ad alcuni scritti del 1969 recuperati dell’attore, infatti, si legge: “nell’ultimo mese, con pochissime eccezioni, Elizabeth è andata a letto non solo confusa, ma devastata. È incapace di mantenere l’attenzione, incapace di camminare dritta, parla a voce lenta e con una vocina da bambina demente. La noia di trovarmi in presenza di qualcuno a cui devi ripetere tutto due volte è come un dolore fisico che prende lo stomaco. Se fosse qualcun altro, me ne andrei a gambe levate, ma questa donna è la mia vita”. Non solo, nel suo diario Richard Burton era follemente innamorato della Taylor che, nonostante l’età, manteneva ancora intatta la sua bellezza: ” i suoi seni erano ancora turgidi come dieci anni prima e il suo sedere solido e rotondo”. In realtà Burton in questi scritti raccontava anche delle violenti litigate avute con la moglie: “mi ha schiacciato la testa con le dite piene di anelli. Se lo avesse fatto qualcun altro, l’avrei ucciso. Continuo a ribollire per la rabbia quando ci penso”. Il loro matrimonio naufraga nel 1974, ma dopo solo un anno la coppia decide di riprovarci ancora sposandosi in seconde nozze a Botswana. Sul secondo matrimonio però Burton disse: “voleva sposarsi di nuovo. Io non volevo. Ma l’ho sposata lo stesso. Ciò che Liz vuole, lo ottiene. A quel punto avevo smesso di bere, quindi avrei dovuto essere abbastanza sobrio da sapere cosa stavo facendo, ma non lo ero”. Anche il secondo matrimonio è un flop: Burton continuava ad abusare di alcol e il loro rapporto naufraga appena un anno dopo nel 1976.



