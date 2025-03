È stata diffusa questa mattina la notizia della morte del famoso attore George Richard Chamberlain che a lungo fece discutere per la sua – magistrale, ma altrettanto controversa – interpretazione del prete Ralph nella miniserie ‘Uccelli di rovo‘, preceduta da un buon successo con la fortunata serie televisiva dedicata al dottor Kildare e seguita da numerose – ma quasi sempre secondarie – apparizioni in numerose altre opere tra grande e piccolo schermo: secondo quanto si apprende, George Richard Chamberlain è morto alle Hawaii attorno alle 23:15 di ieri – sabato 29 marzo -; mentre la causa (non ancora confermata da fonti ufficiali vicine all’attore) sarebbe legata alle complicazioni di un ictus.

L’infanzia di George Richard Chamberlain fu piuttosto tranquilla, vissuta nella ricca Beverly Hills californiana al fianco di genitori – Elsa Matthews e Charles Chamberlain – sconosciuti agli ambienti televisivi e cinematografici: l’avvio della carriera sul piccolo scherno risale al 1959 quando prese parte alla serie ‘Alfred Hitchcock presenta‘; mentre dopo numerose interpretazioni minori l’anno successivo fu notato dalla Metro Goldwyn Mayer che lo scritturò come protagonista della serie ‘Il dottor Kildare‘ andata in onda tra il 1961 e il 1966.

Chi era George Richard Chamberlain: i successi in tv e al cinema e il coming out all’età di 68 anni

A cavallo degli anni ’70 George Richard Chamberlain prese parte anche ai suoi primi film – tra i quali si ricordano in particolare ‘I tre moschettieri‘, ‘L’altra faccia dell’amore‘ e ‘Il conte di Montecristo‘; ma i ruoli più importanti arrivarono solamente all’alba degli anni ’80 con la serie ‘Shogun‘ che gli permise di guadagnare anche il ruolo di padre Ralph in ‘Uccelli di rovo‘ che lo consegnò agli annali televisivi, tanto che l’ultima apparizione importante risale al 2010 in due episodi della serie ‘Chuck‘.

Nel corso della sua vita anche se veniva spesso proclamato per la sua bellezza George Richard Chamberlain non fece mai trasparire l’esistenza di nessuna relazione ed una spiegazione arrivò nel 2003 quando nella sua autobiografia ‘Shattered Love‘ fece per la prima volta – almeno, pubblicamente – coming out, confessando di aver nascosto per 68 lunghi anni la sua omosessualità per la potenziale ripercussioni che potrebbe aver avuto sulla sua carriera in un’epoca storica in cui era considerata un vero e proprio tabù.