RICHARD FLOOD, MARITO GABRIELLA PESSION/ “I primi 3 mesi non mi ha parlato!”

Gabriella Pession apre la nuova puntata di Verissimo. L’attrice racconta della bellezza di diventare mamma ma anche del rapporto col marito Richard Flood, e del loro primo incontro. “Mio marito è molto più sciolto di me. – esordisce, poi racconta – Siamo tutti e due medici nei nostri nuovi ruoli. Sta girando adesso per Grey’s Anatomy. All’inizio mi stava anche antipatico, ci siamo conosciuti sul set ma lui per i primi tre mesi non mi ha rivolto la parola. Poi un giorno, stanca, mi sono avvicinata e gli ho detto ‘Ma hai capito che sono una donna?’ Lui credeva fossi un tipo più aggressivo, esuberante…” E non manca una curiosità sul matrimonio: “Mio marito non me lo sono proprio filata quando sono entrata verso l’altare perché sentivo nostro figlio che piangeva!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Richard Flood chi è la new entry di Grey’s Anatomy 16?

Richard Flood sarà una delle new entry di Grey’s Anatomy 16, dopo aver partecipato a Shameless ed altri contenuti seriali. In questa nuova occasione, il marito di Gabriella Pession interpreterà il dottor Cormac Hayes, giunto al Grey’s Hospital in seguito al licenziamento di tre personaggi principali, fra cui la protagonista Ellen Pompeo, ovvero Meredith. Non sarà l’unico tra l’altro in famiglia a prendere parte di un medical drama, visto che la Pession si sta preparando al debutto di Oltre la soglia, una fiction di cui parlerà nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 2 novembre 2019. Un bel traguardo per entrambi, a distanza di soli tre anni dalle loro nozze. Richard infatti ha voluto ricordare il lieto evento condividendo sui social uno scatto del loro più grande giorno, un’immagine che mostra gli sposini circondati dalla sicurezza, armata di ombrelli bianchi, mentre si guardano sorridenti negli occhi.

Richard Flood marito Gabriella Pession, da Ford a James e Cormac

Da Ford a James fino a Cormac: Richard Flood cambia ruolo sul piccolo schermo grazie al suo ingresso in Grey’s Anatomy 16. Sembra però che la moglie Gabriella Pession lo preferisse in divisa, almeno in base a quanto dichiarato dall’attore riguardo alla sua presenza in Red Rock, la soap di TV3’s. “Mi ha detto che sono magnifico”, ha detto infatti Flood all’Irish Tatler, “potrebbe avermi mentito, ma sono felice di vivere nell’ignoranza”. Dopo essersi incontrati in Crossing Lines, la coppia deciso di fare passi sempre più decisivi sia nel privato sia per quanto riguarda la carriera: nel primo caso hanno aperto le braccia al piccolo Julio, il primogenito nato ormai quattro anni fa.

“I miei genitori sono stati felici di supportarmi, visto che stavo facendo qualcosa che volevo fare e che ero pronto ad impegnarmi appieno”, ha aggiunto parlando di quanto abbia dovuto lottare nel corso della sua carriera. “Mi piace costruire un grande retroscena e includere quanti più dettagli possibile. Principalmente per me stesso”, ha dichiarato invece tempo dopo al sito Caution Spoilers, parlando di come affronti ogni suo personaggio. “Anche se ho letto la sceneggiatura e so che cosa accadrà, durante le riprese di una singola scena provo solo a ricordare a me stesso cosa è appena successo al mio personaggio”, ha aggiunto.

Le foto dal matrimonio tra Richard Flood e Gabriella Pession

