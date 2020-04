Richard Flood, marito Gabriella Pession/ Le emozioni di un esordio a Grey’s Anatomy

Non è un mistero che Richard Flood, marito di Gabriella Pession, sia una delle ultime new entry di Grey’s Anatomy, il popolare medical drama americano che continua a riscuotere un grande successo anche in Italia. Nella serie tv lo vediamo come Cormac Hayes, mentre nella vita privata è conosciuto anche perchè è il marito di Gabriella Pession. Originario di Dublino e classe 1982, Flood è riuscito a farsi conoscere sul piccolo schermo grazie alla serie Crossing Lines, ma il suo nome è finito sotto ai riflettori internazionali grazie al personaggio di James McKay, interpretato in Red Rock. Anche se è stato il primo dei due lavori a permettergli di incontrare la Pession e innamorarsene. In Crossing Lines infatti, l’attrice interpretava un agente speciale in lotta contro Cosa Nostra, dal nome Eva Vittoria. Ed è stato sul set che i due artisti hanno visto la nascita del loro amore. “Siamo andati insieme a Los Angeles”, ha raccontato lei a Verissimo alcuni mesi fa, “poi sul set della seconda stagione sono rimasta incinta e ho partorito in Irlanda, a Dublino”. I due infatti hanno dato alla luce quasi sei anni fa il piccolo Giulio, ma si sono sposati solo nel settembre del 2017. Poi hanno scelto di trasferirsi a Los Angeles, dove Flood lavora ancora oggi. “All’inizio non ci sopportavamo”, ha svelato ancora l’attrice, “poi è scoppiato l’amore. E’ lui che mi ha insegnato cos’è la fiducia“.

Richard Flood, marito Gabriella Pession: il rapporto coi social network

Richard Flood, il marito di Gabriella Pession non ha mai avuto un gran rapporto con i social e non è un mistero. Basta dare una spulciata al suo profilo Instagram per intuire che sono rare le occasioni in cui sceglie di condividere qualcosa con i fan. Anche se l’attore dublinese non risparmia nulla a chi lo segue: fra gli scatti dei mesi scorsi troviamo anche una tenera foto in cui l’attore abbraccia la moglie, Gabriella Pession. E poi ci sono le foto che riguardano il suo lavoro, che lo vede impegnato in Grey’s Anatomy 16. “Un regalo legato ad un episodio scritto da Kiley Donovan e Andy Reaer e diretto da Allison Liddi-Brown, che vedete qui mentre mi sta dicendo come ‘recitare meglio'”. Nello scatto, vediamo infatti Flood impegnato ad ascoltare i consigli della regista. Clicca qui per guardare la foto di Richard Flood. Oggi, sabato 4 aprile 2020, Verissimo – Le Storie trasmetterà in replica una recente intervista alla moglie Gabriella Pession. In precedenza, a Vanity Fair, l’artista ha rivelato che Flood è riuscito a farle andare oltre anche il suo desiderio di non ritrovarsi di fronte all’altare. “I miei genitori non si sono mai sposati”, ha raccontato, “quando Richard me l’ha chiesto ho azzerato tutto. Era necessario, razionale e spontaneo. La mattina delle nozze ho chiamato due amiche per andare a fare il bagno a Portofino, così mi sono dimenticata che mi stavano aspettando per il make-up. Per me era naturale. Lui era già casa mia”.

Foto, i consigli della regista





