Richard Herd è morto/ Il Comandante John dei Visitors si è spento a 88 anni

Un altro lutto nel mondo delle serie tv e del cinema con l’annuncio della morte Richard Herd l’attore famoso per il suo ruolo di “Visitors” ma che ha fatto la storia anche in “Star Trek” e “Seinfeld”. L’annuncio della morte dell’attore è arrivata in queste ore e ha fatto il giro del mondo rivelando che Richard Herd è morto nella mattina del 26 maggio 2020 all’età di 88 anni nella sua casa. Non sono stati rivelati dettagli sulle cause della morte ma sicuramente, per adesso, è solo il momento delle lacrime e del cordoglio di colleghi e amici che si sono già riversati sui social. Nato a Boston, figlio di un ingegnere morto in un tragico incidente a bordo di uno jet, Richard Herd è stato un grande caratterista e volto noto delle serie tv soprattutto di quelle a cavallo tra gli anni settanta e ottanta anche se il suo ruolo iconico è sicuramente quello nella serie Visitors dove ha vestito i panni del comandante John.

LA LUNGA CARRIERA DI RICHARD HERD

Richard Herd è stato vicepresidente dello Screen Actors Guild ma sicuramente questo è stato solo una conferma della sua lunga carriera che lo ha portato a lavorare anche al fianco di Jane Fonda, Jack Lemmon e Michael Douglas nel thriller “Sindrome Cinese”, dal 1982 al 1985 è stato Dennis Sheridan nella serie tv “T.J. Hooker” ma poi lo possiamo ritrovare anche in “Schizoid”, “Sergente Bilko”, “Mezzanotte nel giardino del bene e del male”, “Scappa – Get Out” di Jordan Peele e poi ha preso parte in versione guest star in alcune serie tv a cominciare da The OC, attualmente in onda su Italia1, passando per Buffy l’ammazzavampiri, JAG – Avvocati in difesa”, NYPD e Ghost Whisperer, Rizzoli & Isles e Star Trek: Renegades.



