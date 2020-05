Richard John William Currie, marito Ilaria Capua/ Chi è? La rivincita dopo le accuse

Pubblicità

Richard John William Currie è il marito di Ilaria Capua, la famosa virologa ed ex politica italiana, spesso al centro del dibattito per i suoi studi sui virus influenzali e per le sue considerazioni legate al coronavirus. Nei giorni scorsi sui profili social della Capua è apparso un post velatamente liberatorio, chiamando in causa un vecchio articolo dell’Espresso, che sollevava pesanti accuse nei suoi confronti, quando era finita tra gli imputati per presunto “traffico illecito di virus dell’influenza aviaria”. Sul banco degli imputati c’era anche il marito Richard John Currie, con cui ha gioito quando ha visto, finalmente, scrivere la parola fine sulla vicenda. Infatti entrambi sono stati prosciolti e benché siano passati anni, il suo ultimo post social è appunto apparso liberatorio. “In poco più di sei anni sono apparsa su due copertine di settimanali. Oggi le separano migliaia e migliaia di chilometri e milioni di parole versate”, ha scritto la Capua, commentando con soddisfazione il ritratto ben più lusinghiero ed attuale riservatole da un’altra testata.

Pubblicità

Chi è Richard John William Currie, marito di Ilaria Capua

Il marito della Capua, Richard John William Currie, secondo quanto reperito in rete faceva e farebbe ancora parte della Fort Dodge Animal di Aprilia, un’azienda attiva nel settore di produzione veterinaria. Anche lui, come la virologa, era finito nel registro degli indagati nell’aprile 2014 per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di corruzione, abuso d’ufficio e traffico illecito di virus. Accuse che sono cadute nel vuoto quattro anni dopo, con il proscioglimento da parte del tribunale dalle accuse. Da quel giorno Richard John William Currie e Ilaria Capua sono sicuramente più spensierati e felicemente innamorati, con una figlia di sette anni ed una vita felice negli Stati Uniti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA