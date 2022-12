Richardson (Oxford): “Accademici temono gogna del web”/ “Vorrei studenti resilienti”

Louise Richardson, vicerettore dell’Università di Oxford, ha parlato in una intervista al Financial Times dei recenti cambiamenti nel mondo dell’istruzione e, in particolare della cosiddetta “cancel culture”, ovvero quella forma di ostracismo attraverso cui qualcuno diviene oggetto di indignate proteste e di conseguenza estromesso da cerchie sociali o professionali a causa del proprio pensiero. “Temo che gli accademici avranno paura di assumere posizioni pubbliche perché semplicemente non vogliono sottomettersi alla gogna”, ha affermato.

L’esperta, in tal senso, vorrebbe che ci fosse più libertà di parola, sia dietro la cattedra che davanti. “Vorrei che anche i nostri studenti fossero più resilienti, che non stessero a sentire i commenti sgradevoli che vengono detti nei loro confronti e che non si annullassero”, ha ammesso. Richardson, in tal senso, è un vero e proprio esempio da seguire. Nel 2009 è diventata infatti la prima preside donna dell’Università di St Andrews. È arrivata a Oxford nel gennaio 2016, prima vicerettore donna.

Richardson (Oxford): “Accademici temono gogna del web”. L’Università come impresa

Louise Richardson, inoltre, ha risposto a coloro che ritengono che l’Università possa essere come un’impresa, prendendo come esempio proprio Oxford. “Perdiamo soldi per ogni studente che ammettiamo e in praticamente ogni lavoro di ricerca. La parola ‘clienti’ non trova posto in un’Università. Le tasse pagate dagli studenti rappresentano meno del 5% del reddito dell’Università, coprono meno della metà del costo dell’istruzione di quegli studenti”, ha rivelato la vicerettore.

Il sistema probabilmente non è sostenibile, ma poco importa. “Il quesito è: continueremo ad avere alcune delle migliori Università del mondo in questo paese? Questa è una domanda aperta. Il modello di base secondo cui non viene finanziata adeguatamente la ricerca così come l’insegnamento è davvero un problema. La regolamentazione attuale è molto gravosa e non ha alcun impatto visibile sul miglioramento di ciò che facciamo”, ha concluso.











