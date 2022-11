Richarlison, gol con mezza rovesciata in Brasile Serbia/ Video, doppietta Mondiale!

Richarlison protagonista della partita Brasile Serbia, valida per la prima giornata del Gruppo G dei Mondiali 2022 in Qatar: il video del suo gol in mezza rovesciata è diventato immediatamente virale. L’attaccante del Tottenham ha realizzato una doppietta che ha portato al trionfo la sua Nazionale, ma a incantare è stata soprattutto la seconda rete.

Al 72′, infatti, Viniscius Junior sulla sinistra ha messo al centro per il compagno, che ha controllato con il corpo e in acrobazia ha colpito il pallone, spedendolo alle spalle del portiere avversario Milinkovic-Savic, il quale non ha potuto fare nulla per evitare di andare doppiamente sotto. L’azione perfetta di Richarlison, oltre a mandare in estasi i telecronisti, ha scatenato ovviamente la festa dei tifosi della Seleçao. Buona la prima per i verdeoro, che adesso si trovano in vetta al loro girone a 3 punti così come la Svizzera, vittoriosa contro il Camerun.

Richarlison, gol con mezza rovesciata in Brasile Serbia: il video dell’acrobazia

Il gol in mezza rovesciata realizzato in Brasile Serbia da Richarlison, il cui video è diventato presto virale in tutto il mondo, non sembra però essere una casualità. L’attaccante verdeoro, come rivela Sky Sport, lo aveva già provato anche in allenamento. Detto, fatto. All’esordio ai Mondiali 2022 in Qatar è riuscito a realizzarlo.

Tanti applausi dunque per il calciatore del Tottenham. A complimentarsi, ai microfoni Rai, anche Claudio Marchisio: “Nel primo tempo la Serbia è stata bella quadrata, poi nella ripresa il Brasile è riuscito a forzare il gioco e Richarlison s’è sbloccato. Bravo Tite a non cambiarlo, ma sul gol del’1-0 merito a Neymar che ha creato lo spazio giusto. Il 2-0 non lo pensi neanche, quel gesto lì ce l’hai nel sangue: ce l’ha lui, ce l’hanno tutti i giocatori del Brasile. Secondo me insieme alla Francia la nazionale verdeoro è la principale pretendente al titolo”, ha affermato.

