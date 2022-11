Richiamo integratori alimentari per capelli Ducray/ “Possibile presenza di vetro”

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di integratori alimentari per capelli e unghie prodotti dal marchio francese Ducray. L’allerta è stata diramata per “possibile presenza di particelle di vetro inferiori a 630 micron” al loro interno. In particolare, si tratta del prodotto Anacaps Expert per quel che concerne i lotti 2K1RJ (confezione omaggio da 5 capsule, peso netto di 2,8 g); 2K1RG, 2K1RF, 2K1MD, 2K1MC (confezione da 30 capsule, peso netto di 17 g); 2K1RF, 2K1MD, 2K1MC (confezione 2+1 in omaggio ciascuna da 30 capsule, peso netto di 17 g). La data di scadenza è dello 07/2024 o dello 06/2024.

Gli integratori alimentari per capelli e unghie, commercializzati da PIERRE FABRE ITALIA S.P.A., sono stati prodotti da PFDC Laboratoires Dermatologiques Ducray nello stabilimento di Le Payrat, in Francia. Adesso sono stati ritirati dal mercato poiché potenzialmente pericolosi in quanto potrebbero contenere materiale non idoneo all’ingestione.

Richiamo integratori alimentari per capelli Ducray: cosa fare nel caso in cui si abbiano i prodotti

Il Ministero della Salute, oltre a disporre il richiamo di alcuni lotti degli integratori alimentari per capelli e unghie del marchio francese Ducray, ha anche invitato i consumatori del prodotto a controllare di non avere acquistato le confezioni che secondo il comunicato di allerta potrebbero contenere “particelle di vetro inferiori a 630 micron”. Nel caso in cui ciò sia accaduto, è indispensabile evitare di usufruirne.

“Gentile cliente, le chiediamo di sospendere l’uso del prodotto Ducray Anacaps Expert appartenente a questo lotto e di riportare la confezione in suo possesso al punto vendita o alla farmacia in cui l’ha ricevuta in omaggio oppure l’ha acquistata”, questo ciò che si legge nell’avviso diramato in data odierna dagli enti competenti.

