Richie Rich il più ricco del mondo/ Su Italia 1 il film con Macaulay Culkin

Richie Rich il più ricco del mondo va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1994 il cui soggetto è stato tratto dall’omonima serie di fumetti degli anni 50 e dalla serie televisiva a cartoni animati prodotta nel 1980 dalla Hanna e Barbera. La regia di questo film è stata affidata a Donald Petrie, la sceneggiatura è stata adattata per la versione cinematografica da Tom S. Parker e Jim Jennewein, le musiche della colonna sonora sono state composte da Alan Silvestri ed il montaggio è stato eseguito da Malcolm Campbell. Nel cast figurano Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann, Christine Ebersole, Jonathan Hyde, Michael McShane e Chelcie Ross.

Richie Rich il più ricco del mondo, la trama del film

Ecco la trama di Richie Rich il più ricco del mondo. Un adolescente di nome Richie si ritrova improvvisamente ad essere l’unico erede di un multimiliardario. Per lui la vita si è dimostrata fin dai primi momenti estremamente soddisfacente sotto tutti i punti di vista in quanto ogni genere di capriccio veniva puntualmente soddisfatto grazie alle possibilità economiche dei genitori. All’interno della villa dove vive, il dodicenne ha la possibilità di divertirsi con ogni genere di gioco che prontamente gli viene acquistato.

Affinché possa avere una formazione ottimale per quello che è il suo status sociale, viene sottoposto a delle lezioni private di natura multidisciplinare che tuttavia hanno quale principali risultato quello di incentivare il ragazzo nel cercare amici veri anche per combattere la noia che improvvisamente lo assale.

Tuttavia la noia sarà un problema di secondo ordine per il giovane ragazzo, il quale ben presto dovrà fronteggiare i loschi piani portati avanti da un dirigente dell’azienda del padre il quale avendo sancito un pacco con il capo della sicurezza, sta cercando di entrare in possesso dell’enorme patrimonio finanziario. Infatti l’uomo fa in modo che l’aereo che i genitori del ragazzo usano per un viaggio di lavoro, sia oggetto di un malfunzionamento che lo farà precipitare nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico.

Essendo certo della morte dei genitori, il famelico dirigente crede di poter avere la meglio sul ragazzo spingendolo a nominarlo tutore dell’enorme patrimonio in maniera tale da poter disporre a proprio piacimento. Tuttavia il dirigente non ha fatto i conti con l’incredibile capacità di sapersela cavare dello stesso ragazzo il quale si dimostra essere un osso piuttosto duro. Il giovane miliardario se la caverà alla grande in tantissime situazioni molto difficili riuscendo a guadagnare il tempo necessario che permetterà ai genitori dello stesso Richie di far ritorno miracolosamente da quel viaggio.

