Richie Rich il più ricco del mondo/ Su Italia 1 il film con Macaulay Culkin

Richie Rich il più ricco del mondo, film di Italia 1 diretto da Donald Petrie

Richie Rich il più ricco del mondo va in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 giugno 2022, a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia del 1994 distribuita da Warner Bros. Italia, Warner Home Video e prodotta da Warner Bros., Silver Pictures. La regia è di Donald Petrie, in 42 anni di carriera ha diretto 14 film e 4 serie televisive. L’attore principale è il giovane Macaulay Culkin in 28 anni di carriera ha interpretato 14 film e 1 serie televisiva. Anche se esordisce all’età di otto anni, il successo Culkin lo ottiene con la pellicola – Mamma ho perso l’aereo – A soli dieci anni, è l’attore più giovane e più ricco di Hollywood.

La sua carriera ha degli stop. Il padre gli lapida tutto il patrimonio, la madre fa causa al marito per la custodia del ragazzo e la vince. Culkin viene arrestato per eccesso di velocità e detenzione di droga. Rimane lontano dalla cinepresa per diversi anni, poi si riprende la scena nel 2007 lavorando alla pellicola Sex & Breakfast. Nel cast troviamo anche Christine Ebersolf, Michael McShane e Edward Herrmann.

Richie Rich il più ricco del mondo, la trama del film: un bambino ricco e…

Richie Rich il più ricco del mondo racconta la storia di un bambino di appena 12 anni che appartiene a una famiglia molto ricca e lui è l’unico erede dell’immenso patrimonio che vale miliardi di dollari. Trascorre la sua vita nell’agio e il lusso, circondato e riverito dalla servitù e dal precettore che gli insegna come comportarsi nell’alta società, ma soprattutto come diventare un magnate. Al giovane all’inizio sembra un gioco, poi crescendo si rende conto che non ha quello che i ragazzi della sua età hanno, non ha un amico con cui parlare e relazionarsi e lo vorrebbe avere al suo fianco. Così il precettore decide di organizzare una festa in villa e invitare alcuni amici del ragazzo della sua stessa età e ceto sociale.

Purtroppo quello stesso giorno Richie viene a sapere che l’aereo dove viaggiano i suoi genitori è precipitato e risultano dispersi. In realtà non si tratta di un incidente casuale, ma di un sabotaggio a opera di Lawrence Van Dough, l’uomo che dirige l’azienda e che ora vuole mettere le mani sul patrimonio della famiglia Rich. Con la complicità della sicurezza fa manomettere un dispositivo dell’aereo che precipita. Il dirigente è sicuro che nella sciagura sia stato tolto di mezzo anche Richie, invece il ragazzo è rimasto a casa e ora l’unico erede è lui. Mentre le ricerche continuano, Richie si mette a capo dell’azienda e cerca di difenderla dagli attacchi di Van Dough. Grazie all’aiuto dei suoi nuovi amici, il ragazzo migliora alcuni prodotti per ragazzi distribuiti dall’azienda.











