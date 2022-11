Richie Rich Il più ricco del mondo/ Su Italia 1 il film con Macaulay Culkin

Richie Rich Il più ricco del mondo, film di Italia 1 diretto da Donald Petrie

Richie Rich Il più ricco del mondo sarà trasmesso oggi, sabato 19 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Il film si avvale di Donald Petrie alla regia e con la fotografia di Don Burgess, celebre per l’assidua collaborazione con l’altro regista simbolo degli anni ’90 Robert Zemeckis. Fra le commedie più riuscite di tutti i tempi, questa pellicola è indubbiamente una vera istituzione non solo grazie a una sceneggiatura fresca e trascinante, ma anche grazie all’indimenticabile interpretazione del giovane e biondissimo protagonista Macaulay Culkin, qui all’apice del suo successo nei panni di un vispo ragazzino ereditiere.

Al suo fianco, nei panni del fidato maggiordomo, troviamo un altro volto familiare, l’attore Jonathan Hyde (Jumanji, Titanic). Nel cast a fianco del ragazzo e del maggiordomo ci sono John Larroquette, Edward Herrmann, Christian Ebersole, Jonathan Hyde, Michael McShane, Chelcie Ross e molti altri ancora.

Richie Rich Il più ricco del mondo, la trama del film

Leggiamo la trama di Richie Rich Il più ricco del mondo. Il dodicenne figlio del multimiliardario Richard Rich trascorre le sue giornate nella lussuosa dimora di famiglia circondato da ogni agio, adorato da genitori spesso assenti ma affettuosi, e affidato alle cure del maggiordomo Cadbury. Nonostante quest’ultimo faccia del suo meglio per non far sentire solo il ragazzo, il giovane Richie desidera moltissimo avere degli amici ma dovrà faticare per sciogliere la diffidenza dei suoi coetanei di ceto sociale più basso e conquistarne la simpatia. Trovare dei veri amici non è però l’unico problema di Richie che, istruito per diventare l’erede di suo padre e amministrare in futuro i possedimenti di famiglia, si ritrova improvvisamente come nemico lo spregiudicato e doppiogiochista Van Dough.

L’uomo, incaricato di dirigere l’impero dei Rich, è guidato da un’ambizione smisurata e fa infatti sabotare l’aereo dove crede stia viaggiando l’intera famiglia. Mentre i genitori precipitano ma sopravvivono, momentaneamente dispersi, Richie è altrove quando avviene l’incidente e così diventa un ostacolo nel piano malvagio di Van Dough per impossessarsi delle favolose ricchezze nascoste nel caveau di famiglia dei Rich. Comincia quindi una guerra fatta di sotterfugi, ma Richie ha dalla sua parte dei preziosi alleati. Sarà infatti grazie alla collaborazione dello scaltro e fedele maggiordomo e tutore Cadbury, e alla furbizia e all’aiuto dei suoi nuovi amici, che Richie riuscirà a opporsi a Van Dough e riunirsi finalmente alla sua famiglia.

