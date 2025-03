I neogenitori che desiderano effettuare la richiesta del codice fiscale del loro neonato e patto che il Comune in cui vivono non l’abbia già comunicato, tra le novità previste dal fisco italiano è ora possibile inoltrare l’istanza online così da ottenerlo in tempi rapidi.

Prima di questo nuovo servizio già attivo e disponibile online, i neogenitori avrebbero dovuto far richiesta recandosi presso un ufficio fiscale sul territorio. Potendo ora, richiedere online il codice fiscale del nascituro si prevede una accelerazione e riduzione della mole delle pratica – per gli addetti al rilascio – significativa.

Come far richiesta per ottenere il codice fiscale del proprio neonato

Il nuovo servizio predisposto sulla piattaforma online dell’Ade, prevede di ricevere la richiesta del codice fiscale del neonato purché vengano forniti i dati corretti, tra cui l’attestato di nascita del bebè e la trascrizione dei suoi dati anagrafici (indicando anche il sesso).

L’istanza può essere inoltrata sia da un eventuale rappresentante e delegato (potrebbe essere un tutor, un curatore o un addetto al sostegno) o più semplicemente i genitori. Si ricorda come sempre, che per accedere è indispensabile utilizzare le credenziali digitali quali SPID, CIE o CNS.

Sarà il sistema in maniera autonoma a reindirizzare la pratica all’ente che corrisponde alla residenza dei neogenitori. Da quel momento in cui trascorso un certo periodo si attende l’ufficialità del codice fiscale del neonato, utile tra le tante cose, anche per prendere un pediatra.

All’atto i genitori verranno informati con una comunicazione via email e da quel momento in poi avranno 30 giorni di tempo per scaricare il documento nella loro area riservata.

Una nuova tessera sanitaria

In aggiunta al nuovo servizio per richiedere il codice fiscale del neonato, è possibile anche far domanda per ottenere il duplicato della tessera sanitaria (utile ad esempio qualora venisse smarrita o se la primaria smettesse di funzionare per un malfunzionamento del chip).

Anche questa domanda può esser richiesta online e autonomamente, purché ci si accerti che prima del nuovo invio della tessera duplicata i dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) siano corretti.