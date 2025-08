Riciclo imballaggi, dati Conai mostrano che l'Italia è avanti rispetto agli obiettivi Ue, nel 2025 recuperato il 76% dei materiali di consumo

Riciclo, i dati Conai relativi al 2025 mostrano che l’Italia è avanti sul recupero degli imballaggi, e ha superato già in alcuni casi gli obiettivi previsti dall’Europa per il 2030 visto che è già a quota totale 76%. Un risultato particolarmente soddisfacente soprattutto per la plastica, settore per il quale la filiera nazionale è riuscita ad oltrepassare la soglia del 50%, arrivando ad un 51% di riciclaggio dei materiali tradizionali e al 58,5 per la bioplastica. Per quanto riguarda gli altri materiali di consumo, il dato più significativo è quello di carta e cartone, recuperati all’85%, e per il vetro la percentuale è all’81%.

Anche le materie prime come acciaio e alluminio hanno trovato una seconda vita rispettivamente nell’87,8 e 70% dei casi, mentre il legno raggiunge quasi il 64%. Il trend resta in crescita rispetto agli anni precedenti, grazie anche a campagne di raccolta promosse dai comuni, che hanno permesso di diversificare e trattare rifiuti urbani per un totale stimato in vista della fine dell’anno a 10,81 milioni di tonnellate.

Italia raggiunge obiettivi Ue sul riciclo imballaggi, superata quota 76% nel 2025

L’Italia ha raggiunto e superato gli obiettivi sul riciclo previsti per il 2025 e con un trend in continua crescita sta arrivando a soddisfare i target dell’Unione Europea per il 2030 ed è ai primi posti tra i paesi che danno una nuova vita agli imballaggi.

Il rapporto di Conai, mostra che la filiera della raccolta e del recupero dei rifiuti urbani differenziati e dei materiali di consumo da aziende produttive, sta ottenendo ottimi risultati con percentuali superiori alle aspettative ogni anno. I dati erano già stati diffusi in occasione della giornata mondiale del riciclo lo scorso 18 marzo, quando il consorzio aveva anche previsto, in base ai tassi attuali, un aumento per la fine del 2025, perfettamente in linea con quanto proposto dal piano d’azione per l’economia circolare in Ue.

Unica sfida da migliorare è quella sulla plastica, che attualmente anche se ha superato il 50% resta leggermente indietro rispetto al 55% richiesto dalla direttiva. Per questo, gli sforzi ora dovranno concentrarsi nell’intercettare di più gli scarti in Pet, ma anche proporre ai produttori di introdurre sul mercato minori quantitativi di packaging non riciclabili.