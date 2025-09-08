Rick Davies morto a 81 anni, chi era il cantante dei Supertramp venuto a mancare a 81 anni

Il mondo della musica piange Rick Davies, artista scomparso a 81 anni e cofondatore dei Supertramp, una band di genere rock progressivo molto apprezzata. Il decesso sarebbe avvenuto lo scorso venerdì nella sua casa di Long Island, nello stato di New York, all’età di 81 anni, dopo una lunga battaglia combattuta dall’artista con il mieloma multiplo, un tumore del sangue che gli era stato diagnosticato già diversi anni, nel 2015.

A dare il comunicato della morte di Rick Davies è stata la band, i Supertramp, attraverso una nota ufficiale: “La Supertramp Partnership è profondamente addolorata nell’annunciare la morte del fondatore Rick Davies, dopo una lunga malattia. Rick è morto nella sua casa a Long Island il 5 settembre. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e suonare con lui per oltre cinquant’anni” scrive con dolore la formazione artistica.

Rick Davies, la battaglia con il mieloma dal 2015

Erano purtroppo già dieci anni che Rick Davies faceva i conti con la malattia, il tumore del sangue che lo ha colpito nel 2015. Fin dalla fondazione del gruppo, che risale al 1969, Davies era stato l’unico superstite, con i Supertramp che si sono esibiti fino al 2022 con tanti cambi di formazione e avvicendamenti che hanno avuto luogo nel corso degli anni.

Nonostante le condizioni di salute non perfette, Davies non aveva mai fatto mancare il suo supporto alla band, firmando alcuni dei brani di maggior successo della squadra, basti pensare a: “Goodbye Strange”, “Bloody Well Right”, “Cannonball” e “My Kind of Lady”. Venuto al mondo a Swindon nel 1944, Rick Davies fin da piccolo si è appassionato alla musica grazie a Gene Krupa.

