Rick DuFer vs Barbero “Attacca la Thatcher e femministe zitte”/ Querelle sui social

E’ scoppiata una mezza polemica nelle scorse ore su Twitter dopo alcune dichiarazioni di Alessandro Barbero su Margareth Thatcher, la “lady di ferro” inglese. Lo storico è stato ospite di Muschio Selvaggio, il noto podcast di Fedez in cui ad ogni puntata si alternano degli ospiti per affrontare argomenti differenti. «La prima donna che diventa presidente del consiglio – ha detto Barbero parlando della politica britannica – in un Paese europeo… e guarda i risultati».

Parole che hanno fatto gridare allo scandalo Rick DuFer, filosofo, scrittore, divulgatore, che ha ritwittato le dichiarazioni di Barbaro domandandosi come mai nessuna femminista si fosse indignata, forse perchè liberista e di destra? “Questo è Alessandro Barbero a Muschio Selvaggio – scrive DuFer su Twitter – parlando di Margareth Thatcher. Non ho visto mezza femminista saltar per aria. Ovvio, perché la Thatcher mica è donna, era liberista!”. E ancora: “Ovviamente è facile a Muschio Selvaggio spararla così grossa senza aver qualcuno che ti dice: “Eh però non è mica così semplice…” – non avevano mai sentito parlare di Margareth Thatcher prima di quel momento”.

RICKDUFER VS BARBERO: ACCUSE A MUSCHIO SELVAGGIO

Quindi l’affondo finale: “E il vasto pubblico di 12enni della trasmissione si berrà questa semplice sVerità senza approfondire alcunché: chi fu la Thatcher, cosa fece di buono e di meno buono e perché se vuoi capire il Regno Unito di oggi non puoi non studiarla in modo attento. Complimenti”. Il problema alla base di questa polemica è che la frase è stata decisamente decontestualizzata, tolta dal contesto, e che l’intento di Alessandro Barbaro fosse decisamente diverso dalla reazione scatenata in DuFer. Bisogna quindi rileggere le parole dello storico per capire meglio il discorso, ed in particolare il passaggio in cui si sottolinea come la Thatcher abbia preferito puntare sul denaro e meno sull’assistenza: «Lei ha detto – le parole di Barbero a Muschio Selvaggio – questo paese così fa schifo, si impoverisce. Non è più l’Inghilterra che deve dominare il mondo e noi rifaremo dell’Inghilterra un grande paese il che vuol dire ciao ai sindacati e ai diritti dei lavoratori e i ricchi guideranno il paese verso un nuovo grande destino». Quindi il punto chiave: «Una riflessione amara sarebbe: la prima donna che diventa Presidente del Consiglio in un grande paese europeo e guarda i risultati». Un’amarezza quindi e non un’accusa.



