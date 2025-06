Rick Hurst, attore della celebre serie TV Hazzard, è morto all'età di 79 anni: il toccante addio dell'amico e collega Ben Jones su Facebook

I fan di Hazzard lo ricordano nei panni del sceriffo Cletus Hogg, prestazione che lo ha reso noto al grande pubblico, lo stesso che oggi piange la sua morte. Parliamo di Rick Hurst, attore che si è spento il 26 giugno all’età di 79 anni, come annunciato dall’amico e collega Ben Jones. L’attore è stato, come lui, uno dei protagonisti della celebre serie andata in onda dal 1979 al 1985. Ha reso noto il suo decesso con un post pubblicato sulla pagina Facebook del museo Cooter’s Place, nel quale si è detto affranto per questo lutto.

Bomba su Liliana Resinovich, spunta un terzo uomo: chi è il farmacista?/ Claudio Sterpin: "Quella storia..."

Ben Jones ha definito la morte di Rick inaspettata e ingiusta, aggiungendo che “Quando succede qualcosa di così inaspettato, è ‘più difficile da elaborare’”. L’attore ha raccontato di conoscere Hurst da oltre 45 anni “e non c’è stato un minuto di quel periodo in cui non mi abbia fatto sorridere o ridere.”, ha spiegato, ricordando che l’attore era un comico di grande talento oltre che un bravo attore.



Perla Vatiero, Greta Rossetti, Francesca Sorrentino in yacht con calciatore noto/ Ecco di chi si tratterebbe

Rick Hurst, il toccante addio dell’amico e collega Ben Jones su Facebook

Nel suo messaggio d’addio, Jones ha sottolineato anche il carattere buono e altruista dell’amico Rick Hurst, ricordando inoltre il suo arrivo nella serie: “Era un bravo attore, un comico splendido e un collega di grande Hazzard: “Si è integrato subito e non ha mai smesso di far sorridere la gente fino a questo pomeriggio”, ha scritto.

Ben Jones ora immagina il suo amico Rick Hurst nell’aldilà insieme ad altri colleghi con i quali ha lavorati negli anni precedenti, come Jimmy Best, Sorrell Booke e Denver Pyle, “a mettere in scena lo spettacolo più divertente all’interno di quelle Porte del Paradiso.”, ha concluso nel toccante messaggio.

Salvatore Paravia, chi è marito di Maria Monsè? Lavoro, età, figli/ "Separate Perla da sua madre"