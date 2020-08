Ricky Alvarez positivo al coronavirus/ Oltre all’ex Inter altri 15 casi in Argentina

Ricky Alvarez positivo al coronavirus. L’ex centrocampista dell’Inter, attualmente in forza al Velez Sarsfield, deve quindi allenarsi a casa. A dare la notizia è il club argentino, che in un comunicato ha annunciato la positività al Covid non solo di Alvarez, ma anche di Thiago Almada. «I calciatori Ricardo Álvarez e Thiago Almada sono stati a stretto contatto con casi positivi e, dopo aver eseguito i tamponi PCR durante questa settimana, sono risultati positivi», ha scritto il Velez. Inoltre, ha rassicurato circa le condizioni di salute di entrambi: «Attualmente i due giocatori godono di buona salute, potendosi allenare in casa con i rispettivi controlli medici da parte del club». Sui social Ricky Alvarez non ha commentato con i suoi fan la notizia, ma non si esclude che possa intervenire con un post nelle prossime ore per rassicurarli ulteriormente. In ogni caso gli si augura una pronta guarigione, così pure per il compagno di squadra.

RICKY ALVAREZ E ALTRI 15 CALCIATORI POSITIVI IN ARGENTINA

La notizia della positività di Ricky Alvarez arriva a poche ore dalla ripresa degli allenamenti. Domani quasi la metà delle 24 squadre che costituiscono la Primera Division in Argentina torneranno ad allenarsi in gruppi di sei giocatori per campo in questa prima fase di ripresa delle attività. Invece Boca Juniors, River Plate, Racing, Defensa e Tigre possono lavorare un po’ più liberare in vista della Copa Libertadores. I team hanno avuto l’autorizzazione a iniziare i test per escludere i positivi dai gruppi, ma molti hanno preferito cominciare i controlli solo questa settimana. E sono già diversi i calciatori risultati positivi al coronavirus, come riportato da Fanpage. Al momento sono 16, tra cui l’ex Inter e Sampdoria Ricky Alvarez. Il Boca Juniors segnala invece la positività di Augustin Almendra, nel River Plate c’è Ezequiel Centuriò, Nahuel Bustos all’Independiente, mentre Federico Torres, Franco Quinteros e Nicolas Linares nel Banfield. Diego Morales e Ivan Bolano invece per il Tigre. A questa lista si aggiungono altri casi noti. Ci sono quattro giocatori del Gody Cruz (Valentin Burgoa, Agustin Alvarez, Marcelo Freites e Agustin Manzur), due dell’Argentinos Juniors (Gabriel Florentín e Daniel Saggiomo), uno nel Newell’s (Manuel Guanini) e nell’Indipendiente (Mauro Molina).



