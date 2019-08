Ricky & Barabba/ Su Rete 4 film con Christian De Sica e Renato Pozzetto (28 agosto)

Il film Ricky & Barabba andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, attorno alle 21:20 circa. La pellicola risale al ’92, una commedia diretta da Christian De Sica che lo vede come co-protagonista al fianco di un altro celebre comico italiano, Renato Pozzetto. Con la produzione di Mario e Vittorio Cecchi Gori, il film vede nel suo cast anche attori come Francesca Reggiani, Bruno Corazzari, Franco Fabrizi, Marisa Merlini, Sylvia Koscina, Giovanni Lambardo Radice e Guido Cerniglia. Appare inoltre in ruolo minore Nathalie Guetta, conosciuta anche per la parte della perpetua nella fiction italiana più popolare della Rai: Don Matteo. Si sottolinea inoltre che le musiche sono a cura di Manuel De Sica, il fratello maggiore di Christian.

Ricky & Barabba, la trama del film

La trama di Ricky & Barabba segue le assurde vicende di due persone del tutto diverse, il cui destino si intreccerà in modo imprevisto. Riccardo Raimondi è infatti un miliardario che ha sempre avuto tutto dalla vita, a partire dal successo dei propri titoli. Il matrimonio con Elena non è stato di certo dei migliori, ma a spingerlo verso un tentativo di suicidio sarà in realtà il fallimento lavorativo. Ricky infatti scopre che qualcuno ha rubato un prezioso brevetto di una marmitta catalittica speciale e che il furto ha provocato il crollo delle sue attività, a causa dei debiti bancari contratti per la sua produzione. Durante il suo tentativo di togliersi la vita, l’uomo viene però notato e salvato da un senzatetto romano, Barabba, che pretende di essere ricompensato. Una volta nella lussuosa villa, Ricky scopre però che Elena ha scelto di lasciarlo per sempre e che sarà costretto a lasciare la casa di famiglia. Barabba ancora una volta fa in modo che il neo amico lo porti con sè: ingoia il biglietto in cui Elena ha scritto il suo temporaneo indirizzo e lo obbliga a fare un viaggio insieme, nel tentativo di convincere la donna a cambiare idea. Ancora una volta però le cose non andranno come previsto: Barabba diventa la moglie di Bonetti, il rivale numero uno dell’amico, ed inizia la sua scalata verso il successo. Ricky invece subirà la sorte contraria, da miliardario a barbone. Almeno fino a che i due non troveranno il modo di ribaltare tutto.

