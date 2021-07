Ricky & Barabba/ Su Rete 4 il film con Christian De Sica e Renato Pozzetto

Ricky & Barabba sarà trasmesso da Rete 4 oggi, martedì 27 luglio, a partire dalle 21.30, in prima serata. Si tratta di un film comico italiano del 1992, diretto da Christian De Sica, distribuito da Penta Distribuzione, Medusa Video e Pentavideo. Nel cast c’è lo stesso Christian De Sica affiancato da un bravissimo Renato Pozzetto. Christian De Sica ha curato anche la sceneggiatura, mentre le musiche sono state affidate al fratello Manuel De Sica. Questo è il terzo film che De Sica dirige, ma i risultati non sono eclatanti difatti la sua regia peggiora di pellicola in pellicola.

Ricky & Barabba, la trama del film

E ora affrontiamo la trama di Ricky & Barabba. Ricky Morandi interpretato da Renato Pozzetto è un ricco imprenditore che a causa di investimenti sbagliati in un anno perde 40 miliardi finendo in fallimento. Preso dalla disperazione e dalle conseguenze annesse, decide di suicidarsi buttandosi da un ponte. Mentre è in procinto di compiere il folle gesto, arriva in suo soccorso un barbone di strada di nome Barabba, interpretato da Christian De Sica che impone a Ricky la sua compagnia. L’imprenditore si mette sulle tracce della moglie che insoddisfatto del marito lo ha lasciato e insieme all’amico di strada si mette sul suo inseguimento.

Barabba sembra essere l’unico a ricordarsi dove è diretta la fuggitiva, non solo ma nella ricerca Ricky scopre anche chi è il suo amante, si tratta del suo rivale in affari e l’ex moglie ha scelto proprio lui per allearsi e portare alla rovina economica il marito. Morandi vuole raggiungere Montecarlo dove risiede il suocero per metterlo al corrente del piano diabolico messo in atto dalla figlia per distruggerlo, ma la sua auto lussuosa viene rubata da una coppia di spagnoli: Ricky è disperato in poco tempo è rimasto senza automobile, con il conto in banca in rosso, non ha più soldi e carta di credito annullata. L’ultimo conto lo salda Barabba con le elemosine, insegna all’amico come viaggiare facendo l’autostop, perfino su un camion che trasporta maiali e come nutrirsi del loro cibo.

Giunti a Montecarlo Ricky scopre che anche il suocero lo ha tradito, nel frattempo Barabba vince un concorso in maschera in una festa di alta società con il suo costume da barbone. Dopo la premiazione conosce Cristina la moglie di Bonetti e intreccia con lei un rapporto amoroso tanto da finire ospite sullo yacht della miliardaria. Il povero Ricky ormai abbandonato da tutti, mentre vede le sue azioni crollare, si reca in borsa per darsi fuoco, ma arriva in tempo Barabba, diventato l’amante di Cristina. L’uomo consegna all’amico i documenti di un importante brevetto che la moglie gli aveva sottratto, le azioni riprendono a salire e torna ricco.



