RICKY, THOMAS, GIANMARCO E MARIA SOLE, FIGLI UGO TOGNAZZI/ “Non era mai a casa ma…”

Ugo Tognazzi ha avuto quattro figli da tre donne diverse. Dall’ultimo matrimonio, con Franca Bettoja, sono nati Gianmarco e Maria Sole, che come il papà lavorano nel mondo del cinema come attori e produttori. Proprio Maria Sole, l’unica femmina tra i figli di Ugo, ha raccontato a Libero il rapporto che aveva con il papà, morto quando lei era appena 18enne. “A volte lo evitavo per auto-proteggermi, perché non c’era mai. Ma gli volevo bene. Non essendo una gran chiacchierona, a volte farfugliava: chissà che razza di pensieri ha questa ragazzina qui. Mio padre di me pensava che ero molto timida e che sicuramente non avrei mai fatto l’attrice. In parte, aveva ragione” ha rivelato Maria Sole. I quattro figli di Ugo Tognazzi sono molto uniti, nonostante siano cresciuti in case e contesti differenti: a tenerli molto legati, il papà in comune ma anche l’ultima moglie del grande attore, Franca. (Agg. JC)

UGO TOGNAZZI, COM'È MORTO?/ L'emorragia cerebrale lo uccise nella notte

Chi sono i figli di Ugo Tognazzi

Ricky, Gianmarco, Maria Sole e Thomas sono i quattro figli di Ugo Tognazzi, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Sono numerosi i ricordi che legano ciascuno di loro alla figura paterna, come ha raccontato di recente Ricky a “Dedicato”, su Rai Uno: “Mio papà brillava per la sua assenza. Non c’era quasi mai, era dappertutto: aveva sempre film e altre cose da fare, però quando c’era, c’era. E c’era sempre nei momenti in cui importava che ci fosse. Era veramente una persona molto sensibile, nonostante le apparenze e la sua fama di tombeur des femmes. Era molto sentimentale e malinconico. Lui ci ha introdotto in questo modo di vivere”.

UGO TOGNAZZI, CHI È/ Gli spettacoli di varietà durante la guerra per i soldati

Ricky Tognazzi ha anche detto di essere in buoni rapporti con il fratello Gianmarco e la sorella Maria Sole Tognazzi: “Siamo tenuti insieme dal fatto di avere Ugo Tognazzi come padre comune, ma anche dalla testa e dal cuore di Franca Bettoja, che è riuscita a farci stare uniti e non si è fatta sopraffare dalla gelosia”. Proprio un altro dei quattro figli di Ugo Tognazzi, Gianmarco, in tempi non sospetti, ha rivelato un aneddoto legato a suo padre: “Io gli dicevo ‘Papà…’, ma lui non rispondeva. Provavo due o tre volte senza risultato, poi lo chiamavo ‘Ugo…’ e lui subito mi chiedeva ‘Che c’è?’. Non reagiva alla parola ‘papà’, perché lui non era un padre, era molto più figlio che padre dei suoi figli… Fondamentalmente la vera chiave di Ugo è stata proprio questa: che è sempre rimasto un bambino, ha saputo mantenere intatta la sua innocenza e la sua ingenuità, rigettando tutte quelle sovrastrutture che un uomo mette sopra la propria coscienza e che gli impediscono di mostrare il bambino che è in lui”.

Margarete Robsahm e Franca Bettoja, mogli Ugo Tognazzi/ "La nostra storia iniziata…"

I FIGLI DI UGO TOGNAZZI: LE PAROLE DI MARIA SOLE E THOMAS

Non soltanto Ricky e Gianmarco, però: l’esistenza di Ugo Tognazzi è stata impreziosita anche dalla nascita di Maria Sole, che Ugo ebbe con Franca Bettoja. La donna ha asserito in passato che suo padre morì quando lei aveva diciott’anni, “ma negli ultimi tempi, nella mia delicata fase adolescenziale, si era già trasferito in Francia. Non c’era mai, Ugo, e comunque, non era il tipo di padre che chiedesse ai figli un’approvazione del mestiere che aveva scelto come compagno d’avventura”.

Infine, tra i figli di Ugo Tognazzi c’è anche Thomas, frutto dell’unione di Ugo Tognazzi con la norvegese Margarete Robsahm (della quale ha mantenuto il cognome, ndr): “Papà l’ho incontrato per la prima volta quando avevo sette anni, o almeno quello è il primo ricordo che ho. Dopo il divorzio, Margarete, mia madre, si era risposata e aveva avuto una bambina, ma io non ho saputo di avere un padre diverso da quello di mia sorella sino ai sei anni. Credo sia stata mia nonna a dirmelo senza pensarci e quando l’ho saputo ho chiesto a mia madre se era vero. Fu lei che organizzò un incontro, che è avvenuto in Ungheria, in un albergo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA