Ugo Tognazzi, i quattro figli da tre donne diverse: una famiglia allargata ma sempre unita e affiatata. Il primogenito Ricky: "Ecco com'era mio padre..."

Ugo Tognazzi, quattro figli da tre donne diverse: dal primogenito Ricky all’ultima arrivata Maria Sole

Ricky, Gianmarco, Maria Sole e Thomas Robsahm sono i quattro figli avuti dal celebre attore comico Ugo Tognazzi. Il primo figlio nasce nel 1955 dalla storia d’amore con la ballerina irlandese Pat O’Hara ed è l’attore e regista Ricky Tognazzi, che tutti noi conosciamo essendo un volto molto noto del mondo dello spettacolo. Il secondo figlio arrivo nove anni più tardi, frutto della storia d’amore con bella norvegese Margarete Robsahm: Thomas Robsahm.

Il terzo figlio Gianmarco nasce tre anni dopo, nel 1967, quando Ugo Tognazzi è nel pieno del suo nuovo amore per la moglie Franca Bettoja. E poi, ancora, nel 1971, nasce Maria Sole. Come dicevamo, il figlio Ricky Tognazzi è oggi un attore e soprattutto regista conosciuto ed apprezzato. L’altro figlio Thomas si divide tra produzione e regia; Gianmarco ha ricalcato le orme del papà come attore, mentre Maria Sole predilige la regia.

Ugo Tognazzi, i figli spendono parole al miele per l’indimenticabile attore: “Grande compagno di giochi”

Tutti i figli hanno sempre speso parole al miele per il padre Ugo Tognazzi, anche se riconoscono che spesso non era presente, perché molto impegnato con il lavoro. Tuttavia, Ugo non faceva mai mancare il suo supporto e quando tornava a casa rivelava il suo volto più tenero e simpatico che potesse. Ricky Tognazzi, ad esempio, lo descrive come un papà amorevole.

In una intervista rilasciata a Famiglia Cristiana ha tessuto le lodi di papà Ugo, ammettendo di essersi fatto grasse risate con lui. “Con nessuno ho mai riso come con lui, nemmeno con i miei amici della scuola”. Non solo, l’attore e regista ha aggiunto: “è stato un meraviglioso compagno di giochi”.

