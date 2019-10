Ricky Martin e il marito Jwan Yosef papà/ Nato Renn: “adoro le famiglie numerose”

Ricky Martin è diventato ancora papà. Il cantante portoricano, con una dolcissima foto in cui stringe tra le braccia l’ultimo arrivato accanto al marito Jwan Yosef, su Instagram, ha annunciato la nascita del suo quarto figlio. “Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #Elbebéhanacido” – ha scritto Ricky Martin ovvero – “È nato nostro figlio Renn Martin-Yosef. #ilbimboènato”. Un dolce annuncio che ha immediatamente portato a casa migliaia di like e messaggi di auguri da parte di fans e amici. Il piccolo Renn che ha preso il cognome di entrambi i papà è il secondo figlio di Ricky Martin e Jwan Yosef che, sposati dal 2016, sono già diventati genitori della piccola Lucia, nata lo scorso dicembre. Prima di incontrare il marito, invece, la popstar era diventato papà dei gemelli Valentino e Matteo.

Ricky Martin papà per la quarta volta: “adoro le famiglie numerose”

L’annuncio dell’arrivo del piccolo Renn era stato dato lo scorso settembre da Ricky Martin che, nel corso della ventitreesima cena nazionale per la campagna sui diritti umani a Washington, aveva annunciato: «Devo annunciare che siamo incinti, siamo in dolce attesa». Poi aveva aggiunto: «Adoro le famiglie numerose. Mi piacerebbe avere una grande famiglia, ma al momento c’è molto da fare, ho molto lavoro. Quindi, prima di tutto, metteremo le cose in ordine e poi ci prepareremo per avere molti più bambini». Con l’arrivo del piccolo Renn, dunque, Ricky Martin sta concretizzando il sogno di avere una grande famiglia. Dopo Valentino, Matteo, Lucia e Renn, Riky Martin e il marito si fermeranno o decideranno di avere altri figli?





