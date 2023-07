Ricky Martin e Jwan Yosef si sono lasciati/ Matrimonio finito dopo 6 anni: l’annuncio dell’ex coppia

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef si separano: matrimonio finito dopo 6 anni

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef si sono lasciati. La coppia ha annunciato la fine del loro matrimonio, dopo sei anni insieme, in una nota congiunta, pubblicata sui social ufficiali del celebre cantante e diramata attraverso People.

“Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità – si legge nella nota che annuncia la separazione – per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi”. La coppia ha dunque fatto sapere che: “Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educare insieme i nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che nutriamo l’uno per l’altro”.

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef, dal primo incontro all’addio

Ricky Martin e Jwan Yosef si sono incontrati per la prima volta nel 2015, ma solo nel 2016 hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. Nello stesso anno è arrivata la proposta di matrimonio del cantante al compagno, convolati infine a nozze nel 2017. Nel 2018 e nel 2019 sono poi arrivati i loro figli: i due sono infatti genitori di Lucia, che ha oggi 4 anni, e di Renn, 3 anni. Prima di incontrare Yosef, Martin era già diventato padre di due gemelli, oggi 14enni, Matteo e Valentino.

A sei anni dal matrimonio e dall’inizio di quello che sembrava un vero e proprio idillio, arriva l’annuncio della fine della loro relazione e dell’imminente divorzio.

