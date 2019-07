Ricky Martin furioso sui social/ Video, travolto dal Chatgate: “Ho un peso sul cuore”

“Dobbiamo essere uniti, siamo meravigliosi insieme e possiamo cambiare la storia… ho un peso sul cuore che non mi lascia respirare”, con queste parole Ricky Martin lancia il suo nuovo affondo a Ricardo Rossello, Governatore di Porto Rico, travolto dal Chatgate. Proprio quest’ultimo ha più volte sottolineato la sua intenzione di non dimettersi dopo la pubblicazione di decine di pagine di chat in cui appaiono i suoi lunghi discorsi omofobi e sessisti e proprio per questo i cittadini di Puerto Rico hanno deciso di scendere in piazza per chiedere le sue dimissioni ma senza molto successo. Tra loro ci sarà anche Ricky Martin che, proprio poco fa, sui social, è apparso furioso e indignato per quello che ha letto e che lo ha visto protagonista nelle scorse ore. La star chiama il suo popolo all’unione perché solo così si potrà essere forti, ma cosa gli è successo e perché Ricky Martin è così infuriato per questa storia?

RICKY MARTIN VS RICARDO ROSSELLO DOPO IL CHATGATE

Il Governatore Ricardo Rossello, 40enne, è finito al centro dello scandalo dopo la pubblicazione online di alcune sue chat private in cui si lascia andare ad esternazioni sessiste e omofobe e anche su alcuni giudizi brutali e gratuiti su Ricky Martin. In particolare, Rossello di lui ha scritto: “un maschilista che va a letto con gli uomini perché le donne non sono all’altezza”. Il Governatore è in carica per la rielezione del 2020 e non intende dimettersi ma la star portoricana non molla la presa e sempre via social, nelle scorse ore, non solo ha invitato tutti alla marcia contro di lui ma ha chiesto a Rossello di dimettersi e chiedere scusa “facendo un atto di vera generosità per il suo popolo”. Poi Ricky Martin continua: “Proprio perché i tuoi commenti sono stati fatti in un momento di privacy dimostra che tipo di persona sei. È nella vita privata che si vede di che pasta sei fatto e sei ben lontano dall’essere una persona ammirevole”. Ecco il video del suo sfogo dopo quello di ieri in cui chiedeva le dimissioni del Governatore:





© RIPRODUZIONE RISERVATA